Missgeschicke bei Wahlbezirken

Bonn. Die Europawahl steht kurz bevor. Viele Bonner haben in den letzten Tagen eine Wahlbenachrichtigung in ihrem Briefkasten vorgefunden. In einigen Wahlbezirken waren die Unterlagen allerdings fehlerhaft.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.04.2019

Aufgrund eines Systemfehlers sind fehlerhafte Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl verschickt worden. 6664 von mehr als 228 000 Benachrichtigungen sind der Stadt zufolge betroffen.

In diesen Fällen sind die Angaben zum Wahllokal am Wahltag, 26. Mai, fehlerhaft. Die Stadt hat die Betroffenen bereits angeschrieben und die korrekten Angaben zu den Wahlräumen mitgeteilt.

Betroffen sind folgende Wahlbezirke:

033 Ausländeramt, Oxfordstraße 19, 53111 Bonn

243 und 246 Michaelschule Alt-Godesberg, Eingang gegenüber Friesdorfer Straße 60, 53177 Bonn

371 Kita Geislar-West, Auf der Rötschen 76, 53225 Bonn

374 Realschule Beuel, Adelheidisstraße 56, 53225 Bonn

424 Bürger- und Vereinshaus Lengsdorf, Im Mühlenbach 14 bis 18, 53127 Bonn.