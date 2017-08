Kommentar zu Prostitution im Wohngebiet

Das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) ist zum 1. Juli dieses Jahres in Deutschland in Kraft getreten. Es soll Prostituierte vor Ausbeutung und Zwang schützen. Kernelement sind neben einer umfassenden Melde- und Beratungspflicht regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen. Betreiber von Bordellen und anderen Prostitutionsstätten verpflichtet das ProstSchG zudem, den Aufsichtsbehörden ein Betriebskonzept vorzulegen und ihre Räumlichkeiten nach gesetzlichen Vorgaben auszustatten.

Das bedeutet, dass beispielsweise die Toiletten für Gäste und Mitarbeiter getrennt sein müssen. Außerdem muss jeder, der eine Prostitutionsstätte betreiben möchte, im Blick auf Verbrechen wie etwa Körperverletzung oder Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung fünf Jahre straffrei sein. Für Betreiber sieht das ProstSchG zudem verpflichtend vor, dass sie Gesundheitsschutz und Sicherheit der beschäftigten Prostituierten wahren.

Allerdings gibt es auch Kritik an der neuen Vorschrift, deren Zweck es sein soll, Prostituierte „vor Ausbeutung, Gewalt und Zwang zu schützen“. So sehen es etwa die Bonner Grünen als kritisch an, dass jede Prostituierte ihre Tätigkeit bei der zuständigen Behörde anmelden muss, wobei der volle Name, die Meldeadresse und ein Lichtbild vorgelegt werden müssen. In Bonn wollen sich im Herbst freie Träger der Prostituiertenhilfe – darunter etwa der Verein für Gefährdetenhilfe (VfG) – und Vertreter aus Kommunalpolitik und Stadtverwaltung zusammensetzen und die Entwicklung seit Inkrafttreten des Gesetzes bewerten.