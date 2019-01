Kein App-Verkauf für Bus und Bahn

BONN. Im Rahmen des sogenannten Lead City-Projekts der Stadt Bonn hat sich einiges in der Tarifstruktur bei Bus und Bahn geändert - zum Beispiel beim 24 Stunden geltenden Familienticket für bis zu fünf Personen.

Seit dem neuen Jahr gelten im Rahmen des vom Bund geförderten Lead City-Projekts einige neue Tarife in Bonn, um Kunden zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. Dazu zählt auch das 24 Stunden geltende Familienticket für bis zu fünf Personen. Wie die Stadtwerke Bus und Bahn nun bestätigten, gibt es dieses Ticket zum Preis von 8,80 Euro statt bisher 13,40 Euro – allerdings nur am Automaten. Über die Handy-App der SWB ist es nicht verfügbar, wie auch GA-Leser Michael Maßler auffiel. „Führend (Englisch: Lead) ist daran gar nichts, wenn man nicht in der Lage ist, über die Projektlaufzeit von zwei Jahren dieses Ticket auch online zur Verfügung zu stellen“, findet Maßler.

Laut Stadtwerke-Sprecher Michael Henseler sei die Bereitstellung des Familien- und Gruppentickets in der App SWB Easy-Go aus formalen Gründen nicht möglich. Es gäbe nämlich eine Vereinbarung im Verkehrsverbund Bonn/Rhein-Sieg (VRS), dass alle per App käuflichen Tickets der Verkehrsträger mit einem Rabatt von bis zu zehn Prozent angeboten würden. Ziel sei es, den Kunden günstigere Fahrten zu ermöglichen, weil sie die wartungsanfälligen Automaten nicht beanspruchten.

Nun schließe aber der Förderbescheid des Bundes über die Lead City-Projekte eine weitergehende Rabattierung aus. Die VRS-Regelung für App-Tarife und die Förderauflagen des Bundes für das Familienticket stünden deshalb im Widerspruch zueinander. Henseler nannte diesen Sachverhalt „unglücklich“, allerdings sähen die SWB keine Möglichkeit, das Familienticket in die App aufzunehmen.

Eine Änderung des Förderbescheids sei vermutlich eine langwierige Angelegenheit. Die Vereinbarung mit dem VRS könne man kaum abändern, weil die Lead City-Tarife nur im Stadtgebiet gültig seien und nicht im gesamten VRS-Gebiet. Das Klimaticket für 365 Euro jährlich ist ohnehin nicht über die App verfügbar. Das Abo bedarf außerdem einer Prüfung durch die SWB, weil nur Neukunden es kaufen können, die seit einem Jahr keine Dauerkarte besitzen.