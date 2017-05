BONN. Nachdem am Samstagabend zehntausende Menschen in der Bonner Rheinaue das Großfeuerwerk bewundert haben, steigt heute zum Abschluss von Rhein in Flammen der Familientag.

Von Laszlo Scheuch, 07.05.2017

Das Highlight von Rhein in Flammen - das Großfeuerwerk - ist Geschichte, am Sonntag stehen die Familien im Mittelpunkt.

Der Markt in der Rheinaue öffnete am Sonntag bereits um 11 Uhr. Familien und Kindern wird zwischen 12 und 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel und Spaß geboten. Die Hauptbühne verwandelt sich an diesem Tag zu einer "Mitmachbühne" für die kleinen Gäste.

Mit Blick auf die Wettervorhersage sollte allerdings ein Regenschirm mit ins Gepäck kommen. Bei Temperaturen von höchstens 19 Grad sagen die Meteorologen eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 60 Prozent hervor.

Anreise Die Veranstalter empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Da es kaum Parkplätze im Bereich der Bonner Rheinauen gibt, wird von einer Anreise mit dem Auto abgeraten. Die SWB bieten an dem Wochenende einen Sonderfahrplan an.

Der GA sucht die tollsten Schnappschüsse

In diesem Jahr drehte sich sich das Feuerwerk um die Hippie-Bewegung und das Thema Flower Power. Rund 800 Bengalfeuer und fünf weitere Feuerwerke erleuchteten den Nachthimmel über Bonn und der Umgebung. Die tollsten Schnappschüsse können an online@ga-bonn.de geschickt oder auf der Facebook-Seite des GA als private Nachricht eingereicht werden.