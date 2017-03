Aus dem Bonner Amtsgericht

Bonn/Region. Mit einer üblen Masche soll sich ein 26-jähriger Trickdieb wieder einmal Zugang zu den Wohnungen von fünf Seniorinnen in Bonn und der Region verschafft und Beute gemacht haben. Nun hat die Bonner Staatsanwaltschaft den 26-jährigen Bonner, der sich vor allem als Wasserwerker ausgab, angeklagt.

Wie Behördensprecher Sebastian Buß mitteilte, wird dem Mann nicht nur gewerbsmäßiger Diebstahl und Computerbetrug mit den gestohlenen Scheckkarten vorgeworfen, sondern in einem Fall sogar räuberischer Diebstahl, weil er gewalttätig wurde. Die erste Tat beging der Mann, der laut Buß mehrfach vorbestraft ist, unter anderem wegen derselben Masche, und unter zwei laufenden Bewährungen stand, der Anklage zufolge am 5. August 2016 in einem Seniorenwohnheim in Meckenheim. Da klingelte er um 15.30 Uhr bei einer 71-Jährigen, gab sich als Wasserwerker aus, der den Druck messen müsse.

Die Frau vertraute dem Mann in blauer Arbeitsmontur und ließ ihn herein. Doch während sie auf sein Geheiß hin den Wasserhahn im Bad aufdrehte, nahm er im Wohnzimmer ihr Portemonnaie mit 200 Euro Bargeld an sich, verabschiedete sich freundlich und verschwand. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, hatte er laut Anklage bereits mit ihrer EC-Karte und der ebenfalls im Portemonnaie steckenden Geheimnummer auch noch 60 Euro am Bankautomaten abgehoben.

Beutezug durch Sankt Augustin, Beuel und Troisdorf

Den nächsten Auftritt hatte der 26-Jährige laut Anklage am 2. September in Sankt Augustin, wo er angeblich Heizungsventile kontrollieren musste. Die Seniorin ließ ihn herein, und während sie mit dem Wasserhahn in der Küche beschäftigt war, stahl er ihre Geldbörse mit 80 Euro, Schmuck für 300 Euro – und ihren Trauring.

Am 29. September setzte er seinen Beutezug in Beuel fort, gab vor, die Wasserleitungen prüfen zu müssen, ließ die Rentnerin in der Küche ebenfalls den Hahn aufdrehen und stahl in der Küche ihre Geldbörse mit 30 Euro und der EC-Karte, mit der er 395 Euro abhob.

Auf dieselbe Weise legte er auch eine 82-Jährige in Troisdorf herein, behauptete, im Vermieterauftrag zu kommen und erbeutete 35 Euro und Goldschmuck für 575 Euro. Am 18. Oktober aber kam er in Beuel nicht mehr davon: Sein 85-jähriges Opfer, dem er mit derselben Masche Geld und Schmuck entwendet hatte, bemerkte den Diebstahl. Und bevor er das Haus verlassen konnte, rief die Seniorin ins Treppenhaus, sie sei bestohlen worden. Ihr Schwiegersohn und ihre Enkelin, die just in dem Moment das Haus betraten, reagierten sofort: Die 16-jährige Enkelin verschloss die Haustür, ihr Vater verfolgte den Dieb, der sich heftig wehrte und den 49-Jährigen dabei verletzte. Ohne Beute flüchtete der Dieb, wurde jedoch wenig später in Tatortnähe gefasst und kam in U-Haft. Seitdem schweigt er.

Doch, so Buß: „Die Zeugen haben ihn auf Fotos wiedererkannt.“ Außerdem würde der Mann durch Fotos aus den Überwachungskameras der Banken überführt. Demnächst muss sich der 26-Jährige vor dem Amtsgericht verantworten.