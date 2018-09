Vorfall in Bonn

Bonn. In letzter Sekunde ist an diesem Dienstag die Übergabe von 95.000 Euro an mutmaßliche Betrüger gescheitert. Diese hatten einen 75-jährigen Mann aus Bonn hinters Licht geführt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2018

Aus aktuellem Anlass warnt die Bonner Polizei vor Trickbetrügern: An diesem Dienstag gingen bei der Bonner Polizei zwölf Meldungen zu falschen Polizeibeamten ein, die versucht hatten, an das Geld von Senioren aus dem Bonner Stadtgebiet zu kommen. In einem Fall scheiterte die bereits vereinbarte Übergabe von 95.000 Euro direkt vor der Polizeiwache Innenstadt.

Telefonisch war ein 75-jähriger Bonner aufgefordert worden, Geld von seiner Bank abzuheben, um es vor potentiellen Dieben zu schützen. Kaum hatte er die Summe von 95.000 Euro abgehoben, erhielt er erneut einen Anruf der falschen Polizeibeamten. Diese wollten nun einen vermeintlichen Zivilwagen der Polizei zu ihm schicken, um die Echtheit der Banknoten zu überprüfen.

Der 75-Jährige beharrte jedoch darauf, das Geld zu einer Polizeiwache zu bringen. Die Anrufer schickten ihn sodann zur Polizeiwache Innenstadt auf der Bornheimer Straße. Dort solle er jedoch nicht klingeln, ein "Kollege" werde zu ihm kommen.

Der Mann entschied sich jedoch nach kurzem Warten, die Wache aufzusuchen. Hier wurde ihm nach einem kurzen Gespräch dann mitgeteilt, dass er offenbar mutmaßlichen Betrügern aufgesessen sei.

Seine Ersparnisse wurden mit seinem Einverständnis sichergestellt und zwischenzeitlich wieder bei der Bank eingezahlt. Dieser Fall zeige laut Polizei, dass die Telefon- und Trickbetrüger immer wieder neue Möglichkeiten suchen, um an das Ersparte von Senioren zu gelangen und nunmehr auch vor einer Geldübergabe unmittelbar vor einer Polizeiwache nicht zurückschrecken.

Die Bonner Polizei gibt daher erneut Verhaltenshinweise zum Schutz vor dieser Betrugsmasche: