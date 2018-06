Folgenschweres Ärgernis

Ein schwarzer Mercedes blockierte am Donnerstagmorgen die Stadtbahn auf der Prinz-Albert-Straße in Höhe des Centro Hotel Bristol.

Bonn. Am Donnerstagmorgen ist es auf der Prinz-Albert-Straße durch einen falsch geparkten Mercedes zu Fahrplanstörungen der Linien 61 und 62 gekommen. Ein Busersatzdienst wurde eingerichtet. Mittlerweile fahren die Bahnen wieder fahrplanmäßig.

Von Dierk Himstedt, 28.06.2018

Ein falsch geparkter schwarzer Mercedes hat am Donnerstagmorgen auf der Prinz-Albert-Straße Richtung Hauptbahnhof für länger anhaltende Fahrplanstörungen der Stadtbahnlinien 61 und 62 gesorgt. Der Pkw war zu weit in den Schienenbereich abgestellt worden, so dass die heranfahrende Bahn um 8.57 Uhr nicht vorbeikamen, um ihre Fahrt zur nächsten Haltestelle fortzusetzen zu können.

Da der Fahrer des Mercedes vor Ort nicht ermittelt werden konnte, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Um 9.38 Uhr konnte die blockierte Bahn ihre Fahrt dann wieder fortsetzen. Für diese Zeit bis zum Abschleppen des falsch geparkten Fahrzeugs hatten die Stadtwerke Bonn (SWB) für die Haltestellen "Rittershausstraße", Weberstraße", "Königstraße" und "Poppelsdorfer Allee" einen Busersatzdienst eingerichtet.

Es kam auch in der Folge noch zu kleineren Verspätungen der Linien 61 und 62, die laut Aussage der SWB aber bis zum Donnerstagmittag beseitigt sind.