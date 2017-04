Nach dem Freispruch-Plädoyer

BAD GODESBERG. Dass der Ankläger im Prozess um den Tod des 17-Jährigen Freispruch gefordert hat, trifft Denise Pöhler schwer. Ihr Glaube an die Gerechtigkeit wankt, berichtet ihr Seelsorger.

Kurz vor dem Urteil im Prozess um den gewaltsamen Tod des 17-jährigen Niklas Pöhler hat sich Pfarrer Wolfgang Picken am Mittwoch im Namen der Mutter zu Wort gemeldet. Es sei für sie nur schwer nachzuvollziehen, dass die Staatsanwaltschaft die Glaubwürdigkeit von zwei Belastungszeugen anzweifelt und Freispruch für Walid S. fordert, erklärte er in seiner Rolle als Seelsorger der Frau. Die Nebenklägerin fürchte nun, dass der Tod ihres Sohnes ungesühnt bleibe, berichtete Picken.

Denise Pöhler sei nicht in der Verfassung, selbst mit den Medien zu sprechen. Es sei ihr aber wichtig, der Öffentlichkeit mitzuteilen, was sie jetzt bewege. Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft hat die Mutter am Dienstag Picken zufolge ohne Vorwarnung getroffen. "Sie fragt sich, ob es nötig war, sie damit erst im Gerichtssaal vor der Öffentlichkeit zu konfrontieren", sagte Picken dem GA.

Noch belastender sei, dass sie annehmen müsse, dass es zu keiner Verurteilung mehr komme. Picken: "Die Vorstellung, dass derjenige, der ihrem Kind das Leben genommen hat, nicht bestraft werden wird, zermürbt sie und erschüttert ihr Verständnis von Gerechtigkeit. Unter solchen Voraussetzungen ist es schwer, zu trauern und zu innerem Frieden zu finden."

Niklas war im Mai 2016 in Godesberg auf der Straße niedergeschlagen worden und an den Folgen des Angriffs gestorben. Das Urteil im Prozess wird nächste Woche erwartet. Weitere Berichterstattung folgt.