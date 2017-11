Unfall in Bonn-Mehlem

Mehlem. Bei einem Unfall auf der Mainzer Straße in Mehlem sind am Samstagabend zwei Autofahrer verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2017

Die beiden waren mit ihren Fahzeugen in Höhe der Grenze zu Remagen kollidiert, nachdem einer offenbar bei Rot über eine Ampel gefahren war und dem anderen Fahrer beim Abbiegen so die Vorfahrt genommen hatte. Mit der anschließenden Kollision wurden beide in ihren Wagen eingeschlossen und mussten von den alarmierten Rettungskräften befreit werden.

Einer der beiden Fahrer wurde beim dem Zusammenstoß schwer, der andere leicht verletzt. Beide kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in Krankenhaus.

Da bei dem Unfall auch Benzin ausgelaufen war, musste die Feuerwehr unter Einsatzleitung von Albert Lehmann zunächst die Straße abstreuen und anschließend reinigen. Währenddessen blieb die Straße für den Verkehr gesperrt. Insgesamt waren 22 Feuerwehrkräfte im Einsatz.