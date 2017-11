Brand am Südfriedhof

In Bonn Dottendorf haben in der Nacht Fahrzeuge des Amtes für Stadtgrün gebrannt.

Bonn. In der Nacht haben drei Autos des Amtes für Stadtgrün in Bonn gebrannt. Die Ursache ist bisher noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2017

Auf dem Gelände des Bonner Amtes für Stadtgrün ist in der Nacht zu Donnerstag ein Tieflader, auch Pritschenwagen genannt, ausgebrannt. Nach GA-Informationen griff das Feuer auch auf zwei weitere Fahrzeuge und ein Carport über.

Die Ursachen für den Brand auf dem Gelände an der Servatiusstrasse am Südfriedhof in Bonn-Dottendorf sind bisher noch unklar. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Wie die Polizei mitteilt, ist geschätzt ein Sachschaden im sẹchsstelligen Wert entstanden.

Weitere Berichterstattung folgt.