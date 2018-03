Stadtrat entscheidet

Die Fahrt mit dem Taxi in Bonn wird wohl teurer.

BONN. Wer in Bonn Taxi fährt, muss künftig höchstwahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung schlägt vor, sich an den Preissteigerungen im öffentlichen Nahverkehr zu orientieren.

Taxifahrten in Bonn werden teurer. Der Hauptausschuss des Rates hat mit breiter Mehrheit einer Tariferhöhung zugestimmt, die je nach Streckenlänge zwischen 2,7 und 2,9 Prozent liegt. Endgültig muss zwar noch der Stadtrat am 20. März über die neuen Taxitarife entscheiden, das dürfte aber nur noch Formsache sein.

Nachdem es vor der letzten Erhöhung 2016 heftige Debatten im Rat gegeben hatte, schlägt die Stadtverwaltung nun vor, sich künftig verbindlich an den Preissteigerungen im öffentlichen Nahverkehr zu orientieren. Das Argument: Die Preistreiber seien im Wesentlichen die gleichen – Rohstoffpreise, Investitionen und Personalkosten. Die Tarife im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) seien 2017 um durchschnittlich 1,4 Prozent angehoben worden, zum 1. Januar 2018 um weitere 1,1 Prozent. Darauf pocht die Bonner Taxi-Genossenschaft in ihrem Antrag auf Tariferhöhung.

Allerdings sollen die Taxipreise etwas stärker steigen als die VRS-Kosten. Eine Fahrt über drei Kilometer soll mit 9,15 statt bisher 8,91 Euro auf der Uhr erscheinen (+ 2,69 Prozent), eine Tour von 15 Kilometern mit 29,91 statt 29,07 Euro (+ 2,89 Prozent). Der Grundpreis steigt von 2,70 auf 2,80 Euro (+ 3,70 Prozent).

Laut Stadtverwaltung befürworten sowohl die Fachvereinigung Personenverkehr als auch die Industrie- und Handelskammer die Änderung – unter anderem wegen des Mindestlohns, der den Fahrern zu zahlen ist. Im Hauptausschuss stimmte nur der Bürger Bund Bonn gegen die Tarifanhebung und sprach von „Preistreiberei“. Die FDP enthielt sich der Stimme.