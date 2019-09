Nach Wasserrohrbruch

In der Nähe vom Verteilerkreis gab es einen Wasserrohrbruch.

Bonn. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs an diesem Montagmorgen in der Nähe des Bonner Verteilerkreises führt BonnNetz derzeit Reparaturarbeiten durch. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2019

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es im Bereich Lievelingsweg und Zeisigweg zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Am Morgen hat BonnNetz mit den Reparaturen begonnen und hat dazu die Fahrbahn in Richtung Verteilerkreis auf eine Spur reduziert.

Die Bushaltestelle ist von der Verkehrsänderung nicht betroffen und kann weiter angefahren werden. Zur Zeit ist noch unklar, wie lange die Bauarbeiten dauern.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis