Neue Baustelle an Bahnsteig 1

Bonn. Die Deutsche Bahn richtet eine weitere Baustelle am Bahnsteig 1 ein. Sie entsteht nahe dem Taxi-Rondell südlich des Bahnhofsgebäudes, und dafür werden zahlreiche Fahrradabstellflächen geräumt.

In der vergangenen Woche hat die DB entsprechende Verbotszonen eingerichtet. Bisher sind augenscheinlich noch nicht alle Radeigentümer diesem Verbot gefolgt. Fragen des GA, was mit den verbliebenen Rädern geschehe, und ob es eine Frist gebe, sie wegzuräumen, beantwortete die Bahn bisher nicht. Laut Informationszetteln gilt das zeitweilige Verbot seit vergangenem Mittwoch.

Auf Anfrage teilte ein Bahnsprecher mit: „Für die wegfallende Abstellfläche wird eine ebenso große Ersatzfläche weiter südlich geschaffen.“ Also in Richtung Poppelsdorfer Unterführung. „Zusätzliche Stellflächen für Fahrräder, die über die bereits bestehenden Flächen hinausgehen, sind am Hauptbahnhof Bonn zurzeit nicht geplant“, so der Sprecher. Markus Schmitz vom städtischen Presseamt bestätigte eine entsprechende Absprache mit der Bahn.

Derzeit überprüfe die Verwaltung - wie in jedem Jahr - den Bedarf an Stellplätzen für Räder. Ob zusätzliche Ständer gebraucht würden, sei noch nicht absehbar.