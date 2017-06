Fahrrad in Bus und Bahn

BONN. Der Verkehrsbund Rhein-Sieg (VRS) beschränkt ab dem Sommer die Fahrradmitnahme für Schüler und Stunden. Die wichtigsten Änderungen finden Sie hier im Überblick.

Überfüllte Busse und Bahnen haben beim VRS für ein Umdenken bei der Mitnahme von Fahrrädern gesorgt. Diese betrifft Schüler und Studenten, die ein Schüler- oder Semesterticket besitzen. Mit diesem ist die Fahrradmitnahme dann erst ab 19 Uhr kostenlos. Wer sein Rad trotzdem mitnehmen möchte, muss ein zusätzliches Fahrradticket kaufen.

"Grund für die Änderungen waren ständige Beschwerden und Konflikte zwischen den Fahrgästen", sagte VRS-Sprecher Holger Klein dem GA auf Anfrage. Beim Jobticket ist die Fahrradmitnahme schon jetzt nur am Wochenende kostenlos. Ähnliches gilt ab 1. September für das Semesterticket an Fachhochschulen und ab 1. Oktober für das an den Universitäten.

Das Semesterticket ist ein Sondertarif, bei dem der Studentenausweis gleichzeitig als Ticket im Verkehrsverbund gilt. Sind jetzt Räder noch jederzeit kostenlos inklusive, gilt das künftig nur noch ab 19 Uhr sowie samstags und sonntags ganztägig. Für Schüler tritt die Änderung bereits zum 1. August in Kraft. Sie dürfen zurzeit bereits ab 16 Uhr ihr Fahrrad kostenlos mit in Bus und Bahn nehmen. Auch für Schüler gilt das künftig nur noch nach 19 Uhr und am Wochenende.