Verkehr in Bonn

Sorgen bereiten der Bonner Polizei die Radfahrer. Beamte kontrollieren im Februar am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel.

Bonn. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) kritisiert die Aussagen der Bonner Polizei zum Verhalten von Radfahrern im Straßenverkehr. Diese hatte zuvor das Unrechtsbewusstsein der Radfahrer bemängelt.

„Dass die Polizei die gestiegene Zahl verunglückter Radfahrer 2016 zum Anlass nimmt, die Ursache im Fehlverhalten der Radfahrer zu suchen, ist ein Unding“, sagte Werner Böttcher, Verkehrsplanungssprecher des Bonner ADFC. Radler seien meist Opfer und nicht Täter. Damit bezieht er sich auf einen am Dienstag erschienenen Bericht im General-Anzeiger. Darin wurde der Leiter des Verkehrsdienstes der Polizei, Alexander Neuhaus, mit den Worten zitiert, die Radfahrer „sind sich der Gefährlichkeit ihres Tuns nicht so bewusst wie Autofahrer; sie haben das Gefühl, dass sie alles selbst in der Hand haben.“ Weiter sagte der Polizist: „Das Unrechtsbewusstsein ist bei einigen Radfahrern nicht besonders hoch.“

Polizeisprecherin Ruth Braun erklärte dazu: „Uns ist nicht daran gelegen, Radfahrer zu verurteilen. Wenn wir kontrollieren, haben wir alle Verkehrsteilnehmer im Blick.“ Die Polizei plädiere für gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer. Zweifellos seien es vor allem Radler und Fußgänger, die bei Unfällen Verletzungen davontrügen. Aus Sicht des ADFC liefere die Polizei mit solchen Vergleichen Autofahrern „ein Alibi“ und schüre Vorurteile gegenüber Radfahrern.

Böttcher sieht einen Grund für den Anstieg der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern darin, dass die Stadt den höchsten Pro-Kopf-Bestand an Kraftfahrzeugen in Nordrhein-Westfalen habe. Da die Zahl der Radfahrer steige, aber die Infrastruktur nicht in gleichem Maße mitwachse, stiegen die Unfallzahlen. Axel Mörer-Funk, Pressesprecher des ADFC, fallen einige heikle Stellen ein wie die schmalen Radstreifen auf der Oxfordstraße, der Bertha-von-Suttner-Platz oder die Verkehrsführung am Hauptbahnhof. „Als Radfahrer lässt sich die Innenstadt von Norden nach Süden kaum vernünftig durchqueren“, so Mörer-Funk. Deshalb fordert der ADFC vor dem Hauptbahnhof ein Durchfahrverbot für Autos. „Es fehlt leider der Mut für solche großen Lösungen.“

Laut Stadt hat die Verwaltung für das Projekt Fahrradhauptstadt 2020 mehr als 50 Fahrradstraßen markiert. Im Bereich Infrastruktur seien zahlreiche Einbahnstraßen für den Radverkehr in die Gegenrichtung geöffnet worden. Des Weiteren solle die Rad-Pendler-Route zwischen Bonn, Alfter und Bornheim eingerichtet werden. Das seien Maßnahmen, um die Anzahl der verunglückten und getöteten Radfahrer zu senken.

Der ADFC veranstaltet am Mittwoch, 17. Mai, eine stille Gedenkfahrt, um der Unfallopfer zu gedenken. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Hofgarten. Die Fahrt führt nach Tannenbusch, wo ein 73-jähriger Radfahrer Ende 2016 bei einem Unfall getötet wurde.