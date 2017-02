Übersicht für Bonn

Ein Funkenmariechen in der Luft.

Bonn/Region. An Karneval sind viele Jecken auf den Straßen unterwegs. Aufgrund der Züge sind Busse und Bahnen teilweise auf Umwegen im Einsatz. Auch die öffentlichen Gebäude haben geänderte Öffnungszeiten. Hier gibt es alles auf einen Blick.

09.02.2017

In Bonn und der Umgebung sind die Buslinien 551, 601, 602, 603, 605, 612, 613, 615, 630, 631 und 633 am 18. und 19. Februar von Umwegen aufgrund von Karnevalsumzügen betroffen. Alle genauen Änderungen finden Sie auf der Internetseite der SWB.

Die Bahnlinien 61 und 62 fahren während des Kessenicher Karnevalszugs nur bis zum "Haus der Jugend".

Busverkehr in der Karnevalswoche

Mit dem Rathaussturm in Beuel und dem dazugehörigen Umzug liegt der karnevalistische Mittelpunkt an Weiberfastnacht auf der rechten Rheinseite.

Weiberfastnacht Foto: Max Malsch Beuel Wegen des Weiberfastnachtszuges in Beuel fährt die Linie 62 in der Zeit von ca. 9.30 bis 15 Uhr nicht zwischen „Beuel Bf“ und „Konrad-Adenauer-Platz“. Ausweichmöglichkeiten: Buslinie 607. Mit 250 Metern Fußweg ab Beueler Bahnhof auch die Linien: 603, 608 und 609 (Ersatzhaltestelle auf der Königswinterer Straße in Höhe der Marquartstraße).

Am Sonntag laufen dann fast überall in der Region die Umzüge. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es besonders in Bad Godesberg und beim LiKüRa-Zug.

Karnevalssontag Foto: Horst Müller Bad Godesberg Wegen des Karnevalszuges in Bad Godesberg fahren die dort verkehrenden Buslinien in der Zeit von ca. 12.30 bis 18.30 Uhr Umleitungen.

Foto: Max Malsch Limperich und Küdinghoven Aufgrund des LiKüRa-Zuges fährt die Linie 62 in der Zeit von ca. 12 bis 18 Uhr ab „Bonn Hbf“ bis „Oberkassel Süd/Römlinghoven“ alle 15 statt alle 30 Minuten. Achtung: Alle Zusatzfahrten der Linie 62 fahren ab „Bonn Hbf“ unterirdisch auf Gleis 3 zur Minute 23 und 53 ab.

Foto: Oliver Berg Veedelszöch in Köln Die Linie 16 fährt von ca. 10 bis 15 Uhr nicht zwischen „Ubierring“ und „Ulrepforte".

Der große Rosenmontagszug in Bonn ist für viele Jecken der Höhepunkt in der fünften Jahreszeit. Für Busse und Bahnen gibt es dann in der Innenstadt kein Durchkommen mehr.

Rosenmontag Bonn Es gilt der Samstagsfahrplan, außer auf den Linien 16/63 und 18/68. Zwischen ca. 10.30 und 18.30 Uhr fahren viele Bus- und Bahnlinien öfter oder werden wegen des Rosenmontagszuges in Bonn eingeschränkt: Außerdem stehen Reservebusse bereit, die bei Bedarf kurzfristig eingesetzt werden. Die Linien 61 und 62 fahren zwischen Dottendorf und „Poppelsdorfer Allee“ alle 7 bis 8 statt alle 15 Minuten; zwischen „Kopenhagener Straße“ und „LVR-Klinik“ wird ein Pendelverkehr der Linie 61 im 15-Minuten-Takt angeboten. Zwischen „Oberkassel Süd/Römlinghoven“ und „Bertha- von-Suttner-Platz“ verkehrt die Linie 62 alle 15 statt alle 30 Minuten. Die Linie 66 fährt ab ca. 10.30 bis 18.30 Uhr zwischen „Siegburg Bf“ und Königswinter, „Clemens-August-Straße“ ebenfalls alle 15 statt alle 30 Minuten. Aufgrund des Rosenmontagszuges fahren die Bahnen von ca. 12 bis 16.30 Uhr nicht zwischen „Bonn Hbf“ und „Bertha-von-Suttner-Platz“.

Kurz vor dem Ende der Session rollt in Alfter der Zug - kleinere Verkehrsbehinderungen inbegriffen.

Veilchensdienstag Foto: Roland Kohls Alfter Während der Sperrung im Ortskern Alfter können die Haltestellen von „Landgraben“ bis „Im Benden“ nicht bedient werden, für die Haltestelle „Landgraben“ wird eine Ersatzhaltestelle auf dem Bonner Weg und für die Haltestelle „Im Benden“ auf der Bonn-Brühler-Straße eingerichtet. Die Linie 633 verkehrt in der Zeit von ca. 12.30 bis 18 Uhr alle 15 Minuten.

Die Nachtschwärmer dürfen sich auf mehr Busse und Bahnen freuen. Die Nachtbuslinien N1 bis N10 fahren in allen fünf Nächten Donnerstag auf Freitag bis Montag auf Dienstag nach dem Samstagsfahrplan um 0.35, 1.35, 2.35, 3.35 und 4.35 Uhr. Zusätzlich stehen zahlreiche Reservebusse bereit und können nach Bedarf eingesetzt werden, wie die Stadtwerke Bonn am Montag bekanntgaben. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Bahnfahrten, auch die Linie 66 fährt im Nachtverkehr von Weiberfastnacht bis Rosenmontag zusätzlich ab „Bonn Hbf“ nach „Siegburg Bf“ um 2.32 Uhr und 3.32 Uhr, ab „Siegburg Bf“ nach „Bonn Hbf“ um 3.04 Uhr und 4.04 Uhr.

Öffnungszeiten der öffentlichen Gebäude

Das Stadtmuseum Bonn und das Ernst-Moritz-Arndt-Haus schließen in der Karnevalszeit von Montag, 20., bis Dienstag, 28. Februar.

Das Kunstmuseum Bonn öffnet am Karnevalsfreitag, -samstag, -sonntag und Veilchendienstag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Weiberfastnacht und Rosenmontag bleibt das Haus geschlossen.



Für Bonner und Bonn-Besucher steht die Bonn-Information an Weiberfastnacht von 10 bis 12 Uhr, Karnevalsfreitag und Veilchendienstag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 14 Uhr zur Verfügung. An Rosenmontag bleibt die Bonn-Info geschlossen, sie ist jedoch von 10 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar unter (0228) 77 50 00.

Alle Dienststellen im Rathaus Beuel sind wegen des Rathaussturms an Weiberfastnacht, 23. Februar, geschlossen. Im Stadthaus und in den anderen Bezirksrathäusern öffnen die Bürgerdienste der Stadtverwaltung Weiberfastnacht von 8 bis 12 Uhr und Karnevalsfreitag von 8 bis 13 Uhr.

Foto: Max Malsch Rathaussturm in Beuel.

Im Rathaus Bad Godesberg ist das Bürgeramt Karnevalsfreitag nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. Rosenmontag bleiben die Bürgerdienste geschlossen. Termine für Ausweisdokumente und weitere Anliegen können auf www.bonn.de/@termine vereinbart werden.

Das Stadtarchiv steht an Weiberfastnacht von 10 bis 12 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr offen. Samstag und Rosenmontag ist das Stadtarchiv geschlossen. Ab Dienstag gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

An Weiberfastnacht und Rosenmontag sind alle Einrichtungen der Stadtbibliothek geschlossen. An den anderen Tagen gelten die bekannten

Öffnungszeiten.

Die Internationale Begegnungsstätte in der Quantiusstraße ist an Weiberfastnacht von 9 bis 12 Uhr, Freitag von 9 bis 19 Uhr und Veilchendienstag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Rosenmontag ist sie geschlossen.

An Weiberfastnacht, 23. Februar, ist das Frankenbad von 6.30 Uhr bis 10 Uhr geöffnet. Das Hardtbergbad öffnet von 6.30 bis 8 Uhr, danach nutzen es die Schulen. Die Beueler Bütt bleibt geschlossen. Frankenbad und Hardtbergbad öffnen am Freitag, 24. Februar, regulär. Die Beueler Bütt hat bis 14 Uhr geöffnet. Von 14 bis 18 Uhr findet vor Ort die Karnevalsveranstaltung "Jecke Pänz in de Badebotz" statt. Danach schließt das Bad. Am Samstag, 25. Februar, öffnen die Bäder regulär. Karnevalssonntag und Rosenmontag sind alle Bäder geschlossen. Ab Dienstag, 28. Februar, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. (ga)