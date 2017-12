Gefängnis drohte

Köln/Bonn. Einer Schweizerin drohte statt dem Abflug nach Thailand eine Verhaftung in Deutschland. Sie war 2015 von einem Unfallort geflüchtet und hatte die Geldstrafe nicht gezahlt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2017

Die Bundespolizei erwischte am Sonntagmorgen am Köln/Bonner Flughafen eine Frau, die zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten kontrollierten den Ausweis der 53-Jährige vor ihrem Flug nach Thailand.

Die Schweizerin flüchtete 2015 nach einem Unfall vom Geschehen und wurde deswegen per Haftbefehl gesucht. Sie hatte eine Geldstrafe von 1.800 Euro noch nicht bezahlt. Am Flughafen wurde die Frau nun zur Rechenschaft gezogen. Sie zahlte das Geld und konnte so eine 30-tägige Gefängsnisstrafe abwenden.