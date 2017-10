Alkoholkontrollen in Bonn

Bonn. Bei Verkehrskontrollen in Bonn fiel unter anderen ein Autofahrer auf, weil er es mehrfach nicht schaffte, in eine 20 Meter breite Parklücke einparken. Anschließend attackierte er die Polizisten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2017

Drei Autofahrer müssen seit diesem Wochenende zu Fuß gehen: Sie sind der Bonner Polizei am Wochenende bei Verkehrskontrollen ins Netz geganen. Außerdem erwarten sie Strafverfahren.

Ein 31-jähriger Bonner attackierte die Polizisten während der Kontrolle. Die Beamten beobachteten während einer Streife am Samstag, 28. Oktober, um 22.35 Uhr, wie der Mann auf dem Waldenburger Ring in Tannenbusch versuchte, seinen VW Bora in eine etwa 20 Meter breite Parklücke einzuparken - zunächst erfolglos. Das nahmen die Polizisten zum Anlass, ihn zu kontrollieren. Dabei bemerkten sie deutliche Anzeichen für einen Alkoholgenuss. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Seinem Einwand, dass er nur ein Bier getrunken hätte, schenkten die Polizisten keinen Glauben.

Für die weiteren Maßnahmen sollte der 31-Jährige zur Polizeiwache gebracht werden. Dabei beleidigte er die Beamten in unflätiger Weise und wurde handgreiflich. Die Beamten hätten ihn fesseln müssen, so die Polizei. Einer Blutprobe, der Strafanzeige wegen Widerstands und Trunkenheit im Straßenverkehr sowie dem vorläufigem Fahrverbot konnte er nicht entgehen.

21-Jähriger fällt durch nettes Angebot an Streifenwagen auf

Ein 21-jährige Troisdorfer wurde am Bertha-von-Suttner-Platz kontrolliert, nachdem er durch unsicheres Fahrverhalten aufgefallen war. In der Nacht zu Sonntag gegen 1.35 Uhr fuhr er auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in Richtung Belderberg. Als er an einer Ampel halten musste, geriet er auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Als die Ampel wieder grün anzeigte, fuhr er nicht los sondern forderte einen Streifenwagen auf, vor ihn zu fahren.

Doch die Polizisten folgten dem netten Angebot nicht, sondern fuhren hinter den Fahrer des VW Golf und forderten ihn anschließend zum Halten auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Auch hier waren Strafverfahren, Blutprobe und Führerscheinentzug die Folgen.

Ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs

Durch seine unsichere Fahrweise fiel auch ein 40-jähriger Bonner auf. Er kam in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr mit seinem Peugeot auf der Adenauerallee in südlicher Richtung einem Streifenwagen entgegen - allerdings ohne Licht und in Schlagenlinien. Die Polizisten wendeten und stoppten den Fahrer auf Höhe der Schedestraße. 1,66 Promille war das Ergebnis des durchgeführten Alkoholtestes. Auch diesem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.