Junger Motorradfahrer leicht verletzt

Bonn. Während seines Überholmanövers wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn gedrängt und verletzt. Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag wurde in Bonn ein 16-jähriger Mofafahrer verletzt. Gegen 7.30 Uhr war er auf der Königstraße (L183) unterwegs nach Bonn. Kurz hinter der Einmündung Hohlenberg wollte der junge Fahrer dann nach eigenen Angaben ein sehr langsam fahrendes Auto überholen.

Als dieses plötzlich stark beschleunigte habe er nicht überholen können und einen frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug vermeiden wollen, so die Polizei. Der 16-Jährige habe sein Motorrad über die Gegenfahrbahn auf den linken Straßenrand zugesteuert, wo ein erhöhter Bordstein das Motorrad zu Fall brachte. Er wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der an dem Unfall beteiligte Autofahrer beging Fahrerflucht.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.