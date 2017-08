Baustelle in der Bonner City

Bonn. Ein Engpass an der Auffahrt zur Rheinbrücke Richtung Beuel führt derzeit zu Verkehrsbehinderung. Nach Auskunft der Stadt muss der Untergrund an dieser Stelle befestigt werden.

In vollem Gange sind die Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahn auf der Kennedybrücke in Höhe der Bonner Oper. Wie berichtet, hatte das städtische Tiefbauamt am Rand der rechten Fahrbahn in Richtung Beuel Absackungen festgestellt. Laut Tiefbauamtsleiter Peter Esch sind die Absackungen wahrscheinlich durch Verdichtungsmängel des Baugrundes im Zuge der großen Brückensanierung vor wenigen Jahren entstanden. Die Arbeiten würden deshalb im Rahmen der Gewährleistung von der damaligen Baufirma ausgeführt. Das heißt: Für die Stadt Bonn entstehen keine Kosten.

Bei der aktuellen Sanierung wird die Fahrbahndecke aufgebrochen und das lockere Erdreich im Bereich der Absenkung unter der Fahrbahn bis in tragfähige Tiefe ausgehoben. „Die Baugrube wird dann in Lagen verfüllt und neu verdichtet. Bevor die Deckschicht asphaltiert wird, werden Verdichtungskontrollen ausgeführt und Bordsteine, die ebenfalls abgesackt sind, werden neu verlegt“, erläuterte Esch. Für die Busse und den Individualverkehr stünde deshalb nur eine Spur zur Verfügung. Das Tiefbauamt hat die Arbeiten in die Sommerferien gelegt, in denen erfahrungsgemäß mit weniger Berufsverkehr zu rechnen ist. Die Sanierung soll bis Freitag, 25. August, abgeschlossen sein, sagte Esch. Bereits im vorigen Jahr waren im Sommer ebenfalls im Rahmen der Gewährleistung Mängel wie Roststellen, Absackungen am Fahrbahnrand und Betonrisse an der Kennedybrücke beseitigt worden.