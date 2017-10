Drangsalierer aus Bonner Bus ermittelt

Bonn. Der unbekannte Mann, der eine junge Frau während einer Busfahrt in Bonn sexuell belästigt hatte, ist ermittelt. Die Suche der Polizei mit dem Foto einer Überwachungskamera war erfolgreich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.10.2017

Die Polizei suchte mit dem Bild einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Mann, der am 29. August dieses Jahres eine junge Frau in einem Linienbus in Bonn sexuell belästigt haben soll.

Die Fahndung war nun erfolgreich, der Tatverdächtige konnte nach mehreren Hinweisen ausfindig gemacht und ins Polizeipräsidium gebracht werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.