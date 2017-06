GA gelistet

Bonn. Das Angebot an Stadtführungen und -touren durch Bonn ist vielseitig. Ob Sie nun neu in der Stadt sind, nur zu Besuch sind oder Ihre Heimatstadt neu erleben wollen: Wir haben die spannendsten Touren für Sie zusammengestellt.

Von Charlotte Pekel, 27.06.2017

Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn hat mehr zu bieten, als ein Blick auf ihre Größe und Einwohnerzahl zunächst vermuten lässt. Die Bonner sollten es selbst am besten wissen. Aber selbst für sie tun sich ab und zu noch Überraschungen auf, was die Geschichte und Besonderheiten ihrer (Wahl-) Heimatstadt betrifft. Touristen und Neubürgern bietet sich somit eine Fülle an Entdeckungsmöglichkeiten.

Neben den Angeboten der Bonn-Information gibt es auch eine Reihe von privaten Anbietern, die Führungen und Touren durch die Innenstadt und verschiedene Stadtteile von Bonn anbieten. Dabei können Interessierte aus einem vielseitigen Angebot wählen, das weit mehr als die klassische Stadtführung zu bieten hat. Darunter finden sich auch barrierefreie Angebote.

1 Beethovens Bonn

Bonn rühmt sich als Heimatstadt des weltberühmten Komponisten Ludwig van Beethoven. Im Dezember 1770 wurde er hier geboren und verlebte seine Kindheit und Jugend in der Stadt. Die Tour verfolgt seine Spuren durch die Stadt und führt an diverse Stationen, an denen er musikalisch wirkte. Auf Wunsch kann im Anschluss Beethovens Geburtshaus sowie das angeschlossene Digitale Beehoven-Haus besucht werden. Für den Rundgang sollten zwei bis drei Stunden eingeplant werden.

Weitere Informationen und Buchung:

Bonn-Information

Windeckstr. 1 / am Münsterplatz

53111 Bonn

Tel.: +49 228 77 39 21 und 77 50 01

Fax: +49 228 77 39 20

bonntouren@bonn.de

2 Fackeltour mit dem Nachtwächter

Ein Stadtrundgang am Abend gefällig? Die Fackeltour mit dem Nachtwächter bietet dazu eine besondere Gelegenheit. Bei Fackelschein plaudert der Nachtwächter über die 2000-jährige Stadtgeschichte: Ob Kriege oder Pest, Hexenverfolgung oder Hinrichtungen durch den Henker - er hat alles miterlebt. Schaurig-schöne Geschichten aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit machen aus dem Rundgang mehr als eine normale Stadtführung.

Weitere Informationen und Buchung bei:

rheinschleier, vanueuem-events und stattreisen-bonn

3 Die Bonner Universität

Bonn ist eine Studentenstadt: Das studentische Flair ist überall in der Stadt zu spüren. Mit ihrer fast 200-jährigen Geschichte und über 35.000 Studenten prägt die Universität das Bild der Stadt. Und das nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell: Das wunderschöne, sonnengelbe Barockschloss, einstige Residenz der Kurfürsten zu Köln, steht mitten in der Bonner Innenstadt. Die 1818 neu gegründete Universität gehört zu den großen Traditionsuniversitäten Deutschlands und zählt zahlreiche Prominente zu ihren Absolventen. Hier studierten unter anderem Konrad Adenauer, Heinrich Heine, Max Ernst, Karl Marx und mehrere Prinzen des deutschen Hochadels.

Bei dem zweistündigen Rundgang bekommen Besucher einen Einblick in die wichtigsten Räume der Universität: Dazu gehören die "Blaue Grotte", das historische Treppenhaus, die Säulenhalle und die große Aula. Auch das Museum der Uni Bonn kann besucht werden, das die wichtigsten Informationen zu Geschichte und Forschung bündelt.

Weitere Informationen und Buchung:

Bonn-Information

Windeckstr. 1 / am Münsterplatz

53111 Bonn

Tel.: +49 228 77 39 21 und 77 50 01

Fax: +49 228 77 39 20

bonntouren@bonn.de