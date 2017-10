Wettbewerb in der Uniklinik

Bonn. Die Pharmazie-Fachschaft der Uni Bonn nimmt am Vampire-Cup teil und ruft zur Blutspende auf. Vom 23. Oktober bis 3. November sammelt die Uniklinik Blutspenden für den Marathon.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2017

Der Bundesverband der Pharmaziestudierenden ruft deutschlandweit zum Vampire-Cup auf. Die Kampagne wird als Wettbewerb zwischen den deutschen Fachschaften des Studiengangs Pharmazie ausgetragen. "Ein halber Liter Blut ist für den Spender nicht viel, aber für jemanden, der es gerade dringend benötigt, kann es die Rettung sein", sagt Organisatorin Denise Grunert.

Wer teilnimmt, macht auch automatisch bei einer Verlosung mit. Der Blutspendedienst an der Uniklinik hat von Montag und Freitag von 7.30 bis 11 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Mittwoch von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Insgesamt fehlen in NRW zu Beginn der Herbstferien Blutspenden. Auch der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes steht aktuell vor einem Engpass. In den vergangenen Wochen habe es 10 bis 15 Prozent zu wenig Spenden gegeben, teilte der Blutspendedienst in Hagen mit. Damit bestehe kein Puffer mehr. In der bevorstehenden Ferienzeit kämen jetzt möglicherweise nicht mehr ausreichend Blutspenden zusammen, sagte Sprecher Stephan David Küpper.