Bonnerin bei "Dein Song"

Vanessa Ryborz tritt bei "Dein Song" an.

Bonn. Die 16-jährige Schülerin des Hardtberg-Gymnasiums ist bei der neunten Staffel der Kika-Show dabei. Zu den Musikpaten gehören Tim Bendzko und Max Giesinger.

Von Sedef Buacan, 20.02.2017

Für Vanessa Ryborz wird es ernst: Die 16-Jährige aus Bonn geht mit dem Song „Au Revoir“ bei der neunten Staffel der Casting-Show „Dein Song“ des Kinderkanals Kika an den Start. Nachdem sie sich gegen mehrere hundert Bewerber durchgesetzt hatte, steht an diesem Donnerstag ab 19.25 Uhr ihr erster Auftritt im Fernsehen bevor. Die Jury fällt auf Schloss Biebrich in Wiesbaden die ersten Entscheidungen, wer direkt ins Finale einzieht und wer ausscheidet.

Wenn ihr Song noch nicht überzeugen konnte, haben die ausgeschiedenen Teilnehmer die Chance, sich einem erneuten Casting auf Ibiza zu stellen. Insgesamt muss Vanessa sich gegen 17 Nachwuchskomponisten – darunter zwei Duos – durchsetzen, um „Au Revoir“ im Finale präsentieren zu können.

Ihr Song handelt – wie der französische Titel andeutet – vom Abschiednehmen. Allerdings nicht im traurigen Sinne, wie Vanessa im Gespräch mit dem GA sagt, sondern es geht darum, neue Lebenswege zu gehen. „Der Song fiel mir spontan ein, als ich auf dem Klavier geklimpert habe.“ So entstünden viele ihrer Musikstücke.

Freunde haben sie auf die Kika-Show aufmerksam gemacht, weil sie wussten, dass Vanessa gerne textet und komponiert. So hatte sie das Lied erst in letzter Sekunde eingereicht und war überrascht, dass sie eingeladen wurde. „Ich fand's total cool. Ich freue mich vor allem auf die tollen Erfahrungen, die ich dort machen werde“, sagt die Schülerin des Hardtberg-Gymnasiums.

Als Achtjährige bekam sie ihr erstes Instrument: eine Gitarre. Die hatte sie sich zum Geburtstag gewünscht, nachdem sie in den Sommerferien immer auf der Gitarre von Verwandten aus Irland gespielt hatte. Ein Jahr später komponierte sie ihr erstes Lied. Mit zehn Jahren spielte sie Bass und brachte sich im Laufe der Zeit auch das Klavierspielen bei.

Mit 13 Jahren folgten Gesangsstunden. Beim Komponieren hat sie die Lieder von bekannten Musikgrößen wie Zaz, Whitney Houston oder Sarah Connor im Ohr. „Die Musik von ihnen gefällt mir, weil sie so harmonisch ist. Was anderes als der übliche Pop“, sagt die junge Frau. Ihr gefielen oftmals einzelne Songs mehr wie ganze Alben. Dabei ist ihr Musikgeschmack sehr gemischt.: Von „Rock“ über „Soul“ bis „Klassik“ hört sie alles.

Selber zu musizieren, das macht der jungen Bonnerin viel Spaß. Deshalb sieht sie ihre Teilnahme an der Casting-Show eher locker. „Mit meinen Liedern möchte ich die Menschen berühren. Selbst wenn ich nicht ins Finale komme, will ich einfach Musik erschaffen – und das wird immer ein wichtiges Hobby für mich sein.“

Die neue Staffel von „Dein Song“ startet am Montag, 20. Februar, und ist jeweils montags bis donnerstags ab 19.25 Uhr auf Kika zu sehen. Das Finale wird am Freitag, 17. März, ab 19.05 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt 18 Teilnehmer bewerben sich um den Titel „Songwriter des Jahres 2017“.

Nur acht von ihnen erhalten am Ende die Möglichkeit, gemeinsam mit einem der prominenten Musikpaten an ihren Liedern zu arbeiten und diese professionell im Studio zu produzieren. Die Sänger Tim Bendzko und Max Giesinger, der Deutsch-Rapper MoTrip, der spanische Sänger Álvaro Soler, Singer-Songwriterin Cäthe, die deutsch-amerikanische Formation Lions Head, Sänger Nick Howard und die amerikanische Newcomerin Sara Hartman übernehmen dieses Jahr die Musikpatenschaften.