Fälle in Bonn und Königswinter

Bonn. Fünf Männer sollen bewaffnet zwei Supermärkte in Bonn und Königswinter überfallen haben. Nun wurde ein fünfter Verdächtiger festgenommen. Die Männer stehen außerdem im Verdacht, für sieben weitere Überfälle verantwortlich zu sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2018

Nach den bewaffneten Raubüberfällen auf Edeka-Märkte in Bonn und Königswinter im Februar hat die Polizei nun den fünften Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der 20-Jährige in seiner Wohnung in Bad Godesberg gefasst. Der Mann wurde mit einem Haftbefehl gesucht.

Der 20-Jährige wird verdächtigt, mit vier weiteren Männern im Februar bewaffnet zwei Supermärkte überfallen zu haben. Drei weitere 19, 23 und 29 Jahre alten Verdächtige hatte die Polizei bereits am 21. Februar, einen vierten 20-jährigen Verdächtigen aus Mehlem am 28. Februar festgenommen.

Die Verdächtigen sollen am Montag, 19. Februar, zunächst mit einer Schusswaffe und einem Beil bewaffnet einen Supermarkt in Königswinter-Oberdollendorf überfallen haben. Knapp 15 Stunden später hatten maskierte Täter einen Supermarkt in Bonn-Hochkreuz überfallen und dort Kunden und Angestellte mit einer Schusswaffe, Machete und einem Beil bedroht. In beiden Fällen raubten sie Bargeld.

Die insgesamt fünf Männer werden laut Polizei darüber hinaus verdächtigt, für mindestens sieben weitere Raubüberfälle auf Tankstellen und Geschäfte in Bonn und Königswinter verantwortlich zu sein.

Dazu zählen zwei Überfälle auf den Supermarkt in Bonn-Hochkreuz aus den Jahren 2016 und 2017, ein Überfall vom 11. April 2017 auf einen Supermarkt in Niederdollendorf, ein Überfall auf einen Supermarkt am 13. Dezember 2017 in Dottendorf, ein Überfall auf eine Tankstelle am Potsdamer Platz vom 5. April 2017, ein Überfall auf eine Tankstelle auf der Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch vom 12. April 2017 und ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle vom 28. Dezember 2017 an der Landsberger Straße in Tannenbusch.