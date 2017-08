Maßarbeit in der City

Ein 500-Tonnen-Auslegerkran hievt die Teile der neuen Klimaanlage auf das Dach von Sinn-Leffers am Bonner Münsterplatz.

Bonn. Das Modehaus SinnLeffers am Münsterplatz ist mit einer neuen Klimaanlage ausgestattet worden. Ein Schwerlastkran brachte die nötigen Einzelteile aufs Dach.

Von Martin Wein, 20.08.2017

Drei Jahrzehnte nach der letzten Großinvestition in die Klimatechnik hat das Beueler Familienunternehmen Kälte Cöllen im Auftrag der Warenhaus-Gruppe jetzt die gesamte Haustechnik auf eine energiesparende und mit umweltschonenden Kühlmitteln arbeitende Raumkühlung umgestellt.

Es war eine Sache weniger Minuten. Mit leisem Brummen hob ein Kran am Sonntagmorgen die Kompressoreinheit in ihrem weißen Gehäuse vom Tieflader auf der Rathausgasse, fuhr seinen Teleskoparm mehr als 30 Meter in die Höhe und bugsierte sie zielgenau auf das sechsstöckige Gebäude des Modehauses. Vorher waren schon einige andere Teile hinauf auf das Dach geschwebt.

Kleines Zeitfenster

Die wenigen Frühaufsteher in der Innenstadt erlebten kurz nach acht Uhr, wie schnell ein eingespieltes Team auf einer Baustelle agiert. Drei Tieflader und ein 300-Tonnen-Kran der Firma Baumann waren nötig, um die alte Anlage zur Entsorgung auf den Boden und die neue aufs Dach zu bekommen.

Seniorchef Wolfgang Cöllen und sein Sohn und Nachfolger Matthias Schulenburg hatten alles seit Wochen vorbereitet. Schließlich hatte die Verwaltung nur ein kurzes Zeitfenster für die Arbeiten an der werktags viel befahrenen Rathausgasse genehmigt.

Notwendige Investition

Alles verlief reibungslos. Eine Sperrung der Fahrbahn hatte das Ordnungsamt nicht für nötig gehalten, obgleich der Kran auch über die Straße schwenkte. Wolfgang Cöllen blieb während der Arbeiten sogar Zeit, um seinem kleinen Enkel Justus die Kompressionseinheit zu zeigen.

Nach der Inbetriebnahme wird sich Kälte Cöllen in den kommenden Tagen auch um die Entsorgung der mit klimaschädlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) belasteten Altanlage kümmern. Die Investition sei nötig geworden, da die bisherige Klimaanlage nicht mehr ausgereicht habe und anfällig gewesen sei, so Ronald Manderscheid, Geschäftsführer im Modehaus.

Wie viel Geld das Unternehmen investiert hat, konnte er nicht sagen. SinnLeffers betreibt in Bonn ein Warenhaus mit 14 000 Quadratmetern Nutzfläche. In Verkauf und Verwaltung sind hier 172 Mitarbeiter beschäftigt.