Feuerwehreinsatz in Mehrparteienhaus

Bonn. Zu einem Einsatz in der Kessenicher Straße wurde die Feuerwehr am Mittwochabend gerufen. In einem Wohnhaus für pflegebedürftige Personen war ein Feuer ausgebrochen. Einige der Bewohner mussten hinaus getragen werden.

Von Hannah Pfundt, 22.03.2017

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr zu einem Einsatz in die Kessenicher Straße gerufen. In einem Mehrparteienhaus für pflegebedürftige Personen ist in einer Dachgeschosswohnung im Küchenbereich ein Feuer ausgebrochen.

Viele der Anwohner des Hauses müssen Rollstuhl oder Rollator benutzen, so auch die Frau, die in der betroffenen Dachgeschosswohnung lebt. Sie versuchte laut Angaben der Feuerwehr zuerst den Brand mithilfe ihres Rollators zu löschen, wobei das Feuer auf die Gehhilfe übergriff und die Frau schwer verletzte.

Auch die anderen Wohneinheiten in der obersten Etage wurden vom Rauch beeinträchtigt. Vier weitere Personen wurden teils leicht bist mittelschwer verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen behandelt. Die Feuerwehr musste mehrere der Rollstuhlfahrer aus dem Gebäude tragen, um sie außer Gefahr zu bringen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Die Kessenicher Straße musste für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt werden. Auch die Einmündung zur Pleimestraße war blockiert.