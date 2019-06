Museumsmeilenfest in Bonn

Bonn. Entspannt und bei schönem Wetter durch die Museen: Fünf Bonner Museen haben seit 10 Uhr ihre Pforten geöffnet und laden zum Museumsmeilenfest ein.

Von Stefan Knopp, 01.06.2019

Es ist das ideale Wetter für einen Freibadnachmittag - oder für einen Besuch beim Museumsmeilenfest. Seit 10 Uhr haben fünf Bonner Museen ihre Pforten geöffnet und bieten neben Führungen durch die Ausstellungen allerlei Sonderprogramm an: Musik auf dem Museumsmeilenplatz, Kinderrallyes in der Bundeskunsthalle, Schattentheater im Kunstmuseum, Blindenfußball und Spiele im Haus der Geschichte, Naturerlebnis im Museum Koenig und Playmobil im Deutschen Museum, das wieder mit Shuttlebussen kostenlos angefahren werden kann.

Neu ist in diesem Jahr, dass alle Museen nur an den beiden Wochenendtagen geöffnet haben. Weniger Aufwand für die Häuser, für die Besucher bedeutet das mehr Andrang. "Es ist eigentlich schöner, wenn man das Fest am vier Tagen besuchen kann", meint Familienmutter Kathrin Dresbach aus Bornheim.

Das Fest geht Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Das Programm findet man auf www.museumsmeilebonn.de.