Bonn . Ins Haus der Geschichte hatten für Dienstag alle drei in Bonn beheimateten Führungskommandos der Bundeswehr zum ersten gemeinsamen Jahresempfang eingeladen, gut 250 Gäste folgten.

Generalleutnant Martin Schelleis als Inspekteur des Kommandos Streitkräftebasis, Generalleutnant Ludwig Leinhos, Inspekteur des Kommandos Cyber und Informationsraum, und Ulrike Hauröder-Strüning als Präsidentin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr nutzten damit die Gelegenheit zum Schulterschluss mit der Stadt Bonn, deren Oberbürgermeister Ashok Sridharan in diesen Chor gern einstimmte.

Nicht nur der neue Koalitionsvertrag und dessen Bekräftigung des Berlin-Bonn-Gesetzes, so Sridharan, ließen erkennen, dass der Jahresempfang eine „Veranstaltung mit Zukunft“ sei. Zuvor hatte dies schon Martin Schelleis bekräftigt: In einer Stadt, die in einem militärischen Römerlager ihren Ursprung habe, über Jahrhunderte Garnisonsstadt gewesen sei, die Wiege der Bundeswehr und bis heute den ersten Dienstsitz des Verteidigungsministeriums beherberge, sei der jährliche Empfang eigentlich selbstverständlich, so Schelleis sinngemäß.