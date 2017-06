Infoveranstaltung über Pläne zum Autobahnbau

Bonn. Am Donnerstag können Bürger von 16 bis 20 Uhr, im Sitzungsraum 1 im Stadthaus, mit Experten über den Ausbau der A 565 und den Neubau des Tausendfüßlers sprechen.

Von Richard Bongartz, 08.06.2017

Über den sechsstreifigen Ausbau der A 565 und den Neubau des sogenannten Tausendfüßlers zwischen Autobahnkreuz Bonn-Nord und Endenich informiert der Landesbetrieb Straßen NRW an diesem Donnerstag, 8. Juni, von 16 bis 20 Uhr im Sitzungsraum 1 im Stadthaus. Jeder ist willkommen, um den Experten Fragen zu stellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Die Trasse zwischen Autobahnkreuz Bonn-Nord und Endenich stammt aus dem Jahr 1959. Die jüngste statische Nachberechnung hat ergeben, dass der lange Brückenbau nur noch bis Ende 2022 halten würde. So müssen auf der etwa 630 Meter langen Strecke der A 565 drei Bauwerke erneuert werden: der eigentliche Tausendfüßler zusammen mit der Anschlussstelle Tannenbusch, die südliche Brücke – nach einer alten Straße auch Dransdorfer Weg genannt – sowie das sogenannte Überwerfungsbauwerk, also der Abschnitt über den Bahngleisen am Propsthof/Gerhard-Domagk-Straße. Frühester Baubeginn ist nach jetzigem Stand 2021.

Fünf Varianten werden derzeit näher untersucht: Zweimal in Hoch-, einmal in Troglage und zweimal die Kombination von beidem. Die Varianten kosten zwischen 200 und 600 Millionen Euro. Nach einem Beteiligungsverfahren entscheiden Land und Bund, welche Variante gebaut wird. Die Bauzeit ist davon abhängig und wird zwischen vier und sieben Jahren dauern. Straßen NRW will die gesamte Zeit über vier Fahrspuren erhalten und empfiehlt deshalb keine besondere Umleitung. Trotzdem sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

An den einzelnen Stationen der Infomesse erklären die Planer mit Plakaten und Karten den aktuellen Stand des Projekts. In den nächsten Jahren soll es weitere Infoveranstaltungen Art geben.