Rockerprozess in Bonn

Der damalige Präsident des Boxclubs Fist Fighter, Konstantin „Costa“ S., war am ersten Verhandlungstag auch am Gericht.

Bonn. Drei Jahre nach den Schüssen vor der Bar Take Two hat in Bonn der Prozess gegen zwei Brüder aus dem Rockermilieu begonnen. Der angeschossene damalige Präsident der Fist Fighter sagte stundenlang aus.

Mehr als drei Jahre ist es her, dass der damalige Präsident des Boxclubs Fist Fighter am 27. März 2015 bei einer Auseinandersetzung mit Mitgliedern des Clubs United Tribuns in der Bonner City vor der Bar Take Two angeschossen wurde. Am Dienstag saß der 39-jährige Konstantin S., genannt Costa stundenlang im Zeugenstand und sagte gegen die mutmaßlichen Täter aus. Den beiden Brüdern auf der Anklagebank wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die beiden Angeklagten ziehen es an diesem ersten Prozesstag, der mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen und Personenkontrollen beginnt, vor zu schweigen. Sie zeigen keine Regung, als Costa S, der im Prozess vor dem Bonner Schwurgericht als Nebenkläger fungiert, gegen 11.30 Uhr im Beistand seines Anwalts in den Zeugenstand tritt.

Ein eher ungewöhnlicher Platz für den 39-Jährigen, der selbst schon mehrfach auf der Anklagebank sitzen musste und demnächst auch wieder sitzen muss wegen angeblich tätlicher Angriffe. Zuletzt wurde Costa S. vom Bonner Amtsgericht wegen Waffenbesitzes zu sechs Monaten Bewährungsstrafe verurteilt, gegen die er jedoch Rechtsmittel eingelegt hat. Und er bestätigt die Anklage gegen die beiden Brüder, die er sein Leben lang kennt, wie er sagt.

Vor den Schüssen war es laut Anklage vor der Bar zu einem Massentreffen gekommen der beiden von der Polizei als rockerähnlich eingestuften Gruppen. Auslöser war laut Anklage ein Streit zwischen den beiden Angeklagten und Costa S., der vor der Bar geklärt werden sollte. Und plötzlich soll der 35-jährige Bruder mit einer Pistole Kaliber 7,65 Browning auf Costa S. gezielt, abgedrückt und gerufen haben: "Stirb doch endlich." Sein 30-jähriger Bruder soll mit gezogener Pistole in der Gruppe gestanden haben. Die beiden Brüder wurden später verhaftet, jedoch wieder entlassen.

Amt als Präsident der Fist Fighter niedergelegt

Die Aufklärung des Falles gestaltete sich nicht zuletzt deshalb so schwierig, weil vor allem Costa S. sich weigerte, die Täter zu benennen - trotz angedrohter Zwangsmaßnahmen und verhängter Ordnungsgelder. Erst als ihm auch noch Beugehaft angedroht wurde, war er zur Aussage bei den Ermittlern bereit und legte sein Amt als Präsident der Fist Fighter nieder. Wie er nun im Zeugenstand erklärt, verstoße es gegen Rockerehre, vor Ermittlern und Gericht auszusagen.

Nun aber schildert er, wie er an jenem Abend einen Anruf erhielt von einem anderen Mitglied der Fist Fighter, der ihm aufgelöst schilderte, er sei von Mitgliedern der United Tribuns zusammengeschlagen worden. Das habe geklärt werden müssen, und deshalb habe man sich in der City verabredet.

Und dort sei dann plötzlich der Schuss gefallen. Er habe seinen draußen stehenden Bistrotisch als Schutzschild vor sich gehalten und gespürt, dass etwas draufknallte, als ein zweiter Schuss fiel. Er habe den Tisch runter genommen, um zu sehen, was da los war, und da habe der 35-jährige Bruder vor ihm gestanden und mit der Waffe auf ihn gezielt. Er habe ihn angeschrien: „Bist du behindert? Schießt du auf mich?“ Da sei auch schon der zweite Schuss gefallen, der ihn ins Bein traf.

Den jüngeren Bruder habe er mit einer Waffe in der Hand etwas weiter weg stehen sehen. Im Verlauf seiner Aussage zeigt das Gericht Videoaufnahmen des Geschehens an der Ecke Belderberg/Rathausgasse, die von Zeugen gemacht worden waren. Trotz wiederholten Abspielens können die Filme aber auch nicht endgültig erhellen, wer genau geschossen hat. Costa S. geht davon aus, dass die Brüder auf ihn sauer waren, weil er verhindert haben soll, dass sich die United Tribuns auch in Bonn niederlassen. „Neid“, so glaubt er, war das Motiv.