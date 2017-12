Nach dem Bonner Bau-Skandal

Bonn. Die frühere Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann hat am Mittwoch mehr als zwei Stunden als Zeugin vor dem Landgericht ausgesagt. Kernbotschaft: Sie hat 2005 nichts falsch gemacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.12.2017

Es war das erste Mal, dass sie sich öffentlichen Fragen zum Bonner Bauskandal stellen musste. Die heutige Präsidentin der Welthungerhilfe ist im Schadensersatzprozess der Stadt gegen den früheren WCCB-Investor Man-Ki Kim und dessen Rechtsberater vor dem Bonner Landgericht in den Zeugenstand getreten. Vor der 1. Zivilkammer betonte sie, die Entscheidung für WCCB-Investor Kim sei 2005 ohne jeden Zweifel an dessen Finanzkraft getroffen worden.

Die frühere Oberbürgermeisterin wies in ihrer mehr als zweistündigen Befragung jede Mitschuld am Bauskandal zurück. Das Gericht wollte vor allem zwei Fragen klären: Ging Dieckmann vor der entscheidenden Ratssitzung im Dezember 2005 davon aus, dass Kims SMI Hyundai in Verbindung zum gleichnamigen Autokonzern stand? Und vertraute sie als Verwaltungschefin darauf, dass der Investor in der Lage sein würde, das nötige Eigenkapital von 40 Millionen Euro aufzubringen?

Kim und Chung hätten in Gesprächen suggeriert, der Autokonzern sei mit dem Investor verbunden, berichtete Dieckmann. "Es stimmte uns positiv, als der Anschein erweckt worden war, dass ein finanzstarker Konzern hinter der SMI stehe. Mir war aber immer klar, dass keine Gewinne aus dem Autogeschäft ins WCCB fließen würden." Sie habe Wert darauf gelegt, dass intensiv überprüft werde, ob Kims Firmen die nötige Finanzkraft haben. Die Bonitätsprüfung sei aber Sache der Sparkasse KölnBonn als Kreditgeberin gewesen. In der Sparkasse gab es aber bekanntlich massive Bedenken, was Kims Bonität anbetraf.

Dieckmann betonte, die Sparkasse habe schon im September 2005 auf eine zusätzliche Absicherung des Kredites durch die Stadt gedrängt. Deshalb sei die "Nebenabrede" mit der Sparkasse getroffen worden, nach der die Kommune im Insolvenzfall den restlichen Kredit und Zinsen zurückzahlen musste. Dazu habe der Stadtrat die Verwaltung im Beschluss aus dem Dezember 2005 auch ermächtigt. Dem Rat hätten "alle relevanten Informationen" vorgelegen, so Dieckmann.

Eine wichtige Frage blieb am Mittwoch unbeantwortet: In einer Sitzung am 25.Oktober 2005 hatte der Sparkassenvorstand den Kredit über 74 Millionen Euro nur unter der Bedingung in Aussicht gestellt, dass die Vergabe den Risikorichtlinien des Geldinstituts entsprechen müsse - also mit den entsprechenden Sicherheiten, die Kim nicht anbieten konnte. Eine Woche später tagte der Vorstand erneut - und gab den Kredit frei, einschließlich Nebenabrede. Was genau in diesen Tagen geschehen ist, blieb im Prozess offen.

Dieckmann war als Zeugin Nummer 34 im Zeugenstand. Anfang März hatte die Stadt selbst die Vernehmung ihrer ehemaligen Chefin bei der für den Fall zuständigen 1. Zivilkammer beantragt. Seitdem hatte sich Dieckmann dagegen gewehrt, als Zeugin auszusagen mit der Begründung: Ihr stehe ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, um sich bei wahrheitsgemäßer Beantwortung der an sie gestellten Fragen nicht selbst der Gefahr von Schadensersatzansprüchen auszusetzen. Ende September verkündete das Gericht: Die frühere Bonner Oberbürgermeisterin kann sich nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, sie muss aussagen. Dagegen ging sie auch nicht in Berufung.