Bonner Bauskandal

Bonn. Der frühere Chef des Gebäudemanagements wehrt sich gegen Schadensersatzforderungen der Stadt. Die Kommune habe ja Fördergelder erhalten, sagt sein Anwalt.

Nach den Schadensersatzklagen der Stadt Bonn gegen fünf frühere Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem WCCB-Bauskandal haben am Freitag die ersten Gerichtsverhandlungen begonnen. Vor dem Arbeitsgericht ließ der ehemalige Gebäudemanager Friedhelm Naujoks durch seinen Anwalt die städtischen Vorwürfe zurückweisen. Er zog zudem in Zweifel, dass der Kommune ein Schaden entstanden sei. Die Stadt hat Naujoks auf 500.000 Euro verklagt. Sie hält ihm schwere Fehler beim Projektcontrolling des World Conference Center Bonn (WCCB) vor.

Vor der 4. Kammer des Arbeitsgerichtes schwieg Naujoks. Der Ex-SGB-Chef aus dem Ruhrpott, mit dem sich die Stadt nach mehreren Kündigungsversuchen 2015 auf eine Abfindung geeinigt hatte, ließ aber seinen Anwalt sämtliche Vorwürfe zurückweisen. Naujoks habe seine Pflichten voll erfüllt, sagte Anwalt Thorsten Leisbrock. Er bezweifelte zudem, dass der Stadt durch den Bauskandal überhaupt ein Schaden entstanden sei. „Die Stadt ist heute Eigentümerin des WCCB und hat für das Projekt Fördermittel von rund 100 Millionen Euro erhalten“, sagte Leisbrock.

Bonn musste allein an die Sparkasse Köln-Bonn 72 Millionen Euro für eine WCCB-Bürgschaft zahlen; die Gesamtkosten des Projekts explodierten auf rund 300 Millionen Euro.

In einem zweiten Verfahren am Arbeitsgericht bestritt ein früherer Abteilungsleiter der Stadtverwaltung am Freitag ebenfalls jedes Versagen beim WCCB-Controlling. An dem Gericht läuft eine weitere Schadensersatzklage gegen einen noch aktiven SGB-Mitarbeiter. Die Klagen gegen die frühere Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann und den ehemaligen Stadtdirektor Arno Hübner sind am Verwaltungsgericht Köln anhängig, das für Beamte zuständig ist. Verhandlungstermine stehen dort noch nicht fest.