Zwei Personen verletzt

Bonn. In der Abendrealschule in Bonn ist am Montagvormittag ein Mann mit einem Pfefferspray attackiert worden. Die Tatverdächtige konnte zunächst fliehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2017

Die Polizei ermittelt nach einer Pfefferspray-Attacke am Montagvormittag in Bonn, nachdem sie um 10.15 Uhr zur Abendrealschule an der Dorotheenstraße alarmiert wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 31-Jährige in der Schule ihren Ex-Freund mit dem Pfefferspray angegriffen haben.

Die Tatverdächtige konnte nach dem Angriff zunächst fliehen. Am Mittag stellte sie sich dann der Polizei. Neben dem Ex-Freund wurde auch noch eine weitere Person verletzt. Beide mussten vor Ort vom Rettungssanitäter behandelt werden.

Ob die beiden Beteiligten Schüler an der Abendschule sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch sei der Hintergrund der Attacke noch unklar. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.