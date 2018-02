Jecke Playlist für den Marktplatz

Bonn. Schon lange, bevor der erste Wagen vom Bonner Rosenmontagszug am Marktplatz ankommen wird, feiert kamelle.de vor dem Bonner Rathaus den Höhepunkt der Fünften Jahreszeit. Und Ihr könnt das Programm mit Euren Musikwünschen mitgestalten!

Von Michael Wrobel, 03.02.2018

Kamelle. Strüssjer und ganz viel Musik: In gut einer Woche schlängeln sich wieder Tausende Jecke beim Rosenmontagszug durch die Bonner Innenstadt. Und kamelle.de ist mit dabei! Vor dem Historischen Rathaus bauen wir wieder unseren Ü-Wagen auf und schicken unsere Reporter Holger Willcke und Michael Wrobel zusammen mit ihren Kameraleuten ins Gewühl. Ab 11.11 Uhr gehen die beiden GA-Reporter live auf Sendung und übertragen den Bonner Rosenmontagszug.

Bevor der Zug am Marktplatz ankommt, drehen wir ab etwa 10.30 Uhr schon mal die Lautsprecher auf und bringen uns mit jeder Menge Karnevalssongs so richtig in Stimmung. Und für die Auswahl der passenden Musik können in diesem Jahr die GA- und kamelle.de-User sorgen.

Zu welchen Songs wollt Ihr vor Ort feiern?

"Tschingderassabum" von Querbeat, "Superjeile Zick" von Brings, "Echte Fründe" von den Höhnern, "Alles widder dunn" von Kasalla oder auch "Drink Doch Eine Met" von den Bläck Fööss - zu welchen Hits wollt Ihr Euch vor dem Bonner Rathaus in Stimmung bringen? kamelle.de erfüllt Euch Eure Musikwünsche und erstellt aus den besten Vorschlägen eine jecke Playlist.

Ihr könnt nicht vor Ort mitfeiern, aber Eure Freunde oder Familienmitglieder gehen vor dem Bonner Rathaus auf Kamelle-Jagd? Dann schickt Ihnen mit Eurem Musikvorschlag doch einfach einen jecken Gruß.

Schickt uns per Mail an kamelle@kamelle.de Euren absoluten Karnevals-Lieblingssong! Wir erstellen daraus eine Auswahl, die wir vor Ort spielen.

Ab 11.11 Uhr könnt Ihr dann unsere Live-Sendung am PC, Tablet oder Smartphone verfolgen. Wir übertragen via kamelle.de und Facebook!

Auch während unserer Live-Sendung könnt Ihr mitmachen: Schickt uns bei Facebook oder Twitter Eure Karnevalsgrüße mit dem Hashtag #kamelle - und wir veröffentlich Sie im laufenden Livestream.