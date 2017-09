Ganztagsbetreuung in Bonn

Venusberg. Der Schulausschuss stimmt der Erweiterung der Waldschule mit zusätzlichen Unterrichtsräumen zu. Dafür wird eine Millionensumme investiert.

Von Gabriele Immenkeppel, 19.09.2017

Läuft alles nach Plan werden Schüler, Lehrer sowie Betreuer der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Waldschule mit Beginn des kommenden Schuljahres über zusätzliche Unterrichts- und Betreuungsräume verfügen. Der Schulausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Erweiterung der Grundschule auf dem Venusberg gegeben. „Wir sind sehr glücklich über diese Entscheidung“, freut sich Schulleiterin Birgit Rehse. „Das ist eine wichtige Entscheidung für uns.“

Aufgrund fehlender OGS-Plätze stagniert die Zahl der Schüler seit einiger Zeit. Denn immer mehr Eltern benötigen eine längere Betreuung für ihre Kinder. Fehlen aber OGS-Plätze, denn entscheiden sich viele für eine andere Schule, an der ihr Nachwuchs auch nach dem Unterricht betreut wird. Mit einem zusätzlichen Platzangebot sollen die beengten Verhältnisse an der Waldschule jetzt behoben und die Kapazität an OGS-Plätzen mit Beginn des kommenden Schuljahres deutlich erhöht werden.

Nach den aktuellen Plänen wird der bestehende Anbau in Varielbauweise, in dem zwei Klassen untergebracht sind, durch einen Neubau ersetzt. Dort sollen auch die neuen Räume zur Erweiterung der OGS-Betreuung entstehen. Die derzeitige Planung sieht ein eingeschossiges Gebäude in Massivbauweise mit zwei Klassenräumen, Mensa, Büro- mit Teamraum sowie Nebenräumen vor. Das Gebäude wird so konstruiert, dass bei steigenden Schülerzahlen jederzeit eine Aufstockung realisiert werden kann. Alle Zugänge werden barrierefrei sein, die Einrichtung erhält eine behindertengerechte Toilette. Sollte das Gebäude später aufgestockt werden, dann wird die obere Etage durch einen Aufzug erreichbar sein. Damit der gewohnte Schulbetrieb während der Bauphase nicht beeinträchtigt wird, wird eine Containeranlage mit zwei Klassen für diese Zeit gemietet.

Für die Erweiterung sind 2 145 000 Euro im Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements (SGB) vorgesehen. Gemäß der aktuellen Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf 2 170 000 Euro. Darin enthalten ist außerdem der Austausch der alten Ölheizung gegen eine Brennwerttherme für den gesamten Schulkomplex.