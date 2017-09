Verein organisiert Musiknacht

Bonn. Der Verein bonn.pop, ein Zusammenschlusses von Bonner Veranstaltern, Spielstätten, Non-Profit-Einrichtungen, Medien und Förderern, organisiert eine lange Nacht mit Musik, Theater und Party an elf Veranstaltungsorten. Das erste Bonn-Festival startet am 10. November.

Von Stefan Hermes, 14.09.2017

Mit der Organisation des ersten Bonn-Festivals, das am 10. November während der gleichzeitig in Bonn stattfindenden UN-Klimakonferenz COP23 eine Nacht lang Musik, Theater und Party in die Stadt bringen wird, beschäftigte sich die öffentliche Mitgliederversammlung von bonn.pop, des noch keine zwei Jahre alten Zusammenschlusses von Bonner Veranstaltern, Spielstätten, Non-Profit-Einrichtungen, Medien und Förderern. Schnell konnte die diskussionsfreudige Runde der mehr als 30 Mitglieder, die sich bereits in der Musik- und Subkulturszene einen Namen gemacht haben, den Eindruck vermitteln, dass mit der Gründung des neuen Vereins bald auch ein frischer Wind durch die Bonner Kulturszene wehen könnte.

Zumindest soll aus den vielen „Lüftchen“ ein Wind werden, der besser wahrgenommen wird. Denn gerade auch weniger einflussreiche Kulturschaffende sollen durch den Verein Förderung und Öffentlichkeit erfahren. Auch wenn die Planung des Bonn-Festivals im Vordergrund der Versammlung stand, wurde in weiteren Themen deutlich, dass sich der noch junge Verein über seine vielfältigen Vernetzungen auch strategisch gut in der Bonner Kulturlandschaft ausrichten wird, um seinem Anspruch gerecht zu werden, die Lücke zu schließen, die sich angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung und kulturellen Aktualität der Bonner Kulturszene jenseits des klassischen Konzert- und Theaterpublikums weder Stadt noch Verwaltung leisten sollten.

Der zweite Freitag im November wird ab 20 Uhr mit einer Bonn-Festival-Karte (9,90 plus 1,50 Euro Vorverkaufsgebühr) den Besuch von mindestens elf Veranstaltungsorten (untere anderem Kult 41, Ermekeilkaserne, St. Helena, Dubliner Irish Pub, The 9th), an denen Musik, Theater und Comedy geboten werden, sowie das Mitfeiern in den beiden Party-Locations Brückenforum und N8lounge möglich machen. In einer Kooperation mit dem Theater Bonn wird „Genießt es, wer weiß, wann es wieder was gibt“ in der Fabrik 45 mit anschließender Party in der N8lounge aufleben lassen und „Jung und ungebremst“ in St. Cassius zu sehen sein. Es wird vom Singer-Songwriter-Konzert im Irish Pub über Experimentelle Musik in St. Helena, Rock und Punk im Kult41 bis zu Folk in der Ermekeilkaserne ein breites Musikspektrum geboten.

Die Bands Blümchenknicker, Mad & the Madsonics, Heldenviertel, Millenia, Jojo Hausband und viele andere werden dem Bonn Festival ihren eigenen Stempel aufdrücken. Noch ist mit weiteren Überraschungen zu rechnen. Das wird auch das Marketing und die Werbung für das Festival betreffen. Leidenschaftlich wurde über eine Kunstfigur diskutiert, die in den sozialen Medien Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat für das Bekanntwerden des Bonn-Festivals sorgen wird. Was den einen zu nahe an der Hochkultur erschien, war den anderen zu banal oder zu weit weg von den Inhalten des Festivals. Wie auch immer entschieden wird, scheint sicher zu sein, dass von bonn.pop neben dem Bonn-Festival in Zukunft noch einiges zu hören sein wird.

Der Verein hat seinen Sitz an der Oppenhoffstraße 12 in Bonn. Weitere Infos auf www.bonnpop.de