BONN. Seit mehreren Jahren fahren keine Züge mehr an Gleis 1 im Bonner Hauptbahnhof ab. Das ändert sich ab Sonntag. Die Dach-Bauarbeiten der Deutschen Bahn machen weiter Fortschritte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2019

Ende 2016 hat die Deutsche Bahn (DB) am Bonner Hauptbahnhof mit den ersten Vorarbeiten begonnen, denen die Schließung des erstes Bahngleises folgte. Seitdem fahren die meisten Züge in beide Fahrtrichtungen auf den Gleisen zwei und drei ab, deren gemeinsamer Bahnsteig zu Hauptverkehrszeiten sehr voll ist.

Zumindest etwas Entlastung ist ab Sonntag zu erwarten. Wie die DB am Dienstag mitteilte, wird der Bahnsteig 1 dann auf einem 210 Meter langem Teilstück für den Nahverkehr in Fahrtrichtung Köln wieder freigegeben. "Mit der Freigabe des Bahnsteigs an Gleis 1 werden die Kundenströme entflechtet, so dass sich die Ein- und Ausstiegssituation für die Reisenden wieder deutlich verbessert", teilt die Bahn mit.

Der Fernverkehr wird weiterhin an Gleis 2 halten. Erst sobald die Sanierung des Hallendachs abgeschlossen ist, werden auch diese Züge wieder an Gleis 1 halten und Reisende können den gesamten Bahnsteig betreten.

Sanierung am Bonner Hauptbahnhof Foto: Benjamin Westhoff Schritt für Schritt zum neuen Dach: Zwischenstand der Arbeiten an der Dachkonstruktion im Bonner Hauptbahnhof

Die Arbeiten am Dach machen derweil Fortschritte: Im nächsten Schritt soll das Satteldach, das vor der Bahnsteighalle grundinstandgesetzt wurde, fertiggestellt werden. Die Deutsche Bahn (DB) erneuert das Dach in sieben Bauabschnitten. Die kompletten Arbeiten soll voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein.