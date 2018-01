Wettervorhersage für den 1.-7.Januar

Bonn. Das neue Jahr startet ebenso mild und wechselhaft, wie das alte endete. Bis zum Sonntag bleibt es unbeständig und regnerisch, die Temperaturen sind jedoch weiterhin mild und Mittwoch und Freitag voraussichtlich zweistellig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.01.2018

Mit immerhin vier Sonnenstunden wurden die Bonner am Montag im neuen Jahr begrüßt. Über den weiteren Verlauf der ersten Januarwoche wird das Wetter jedoch weiterhin unbeständig, die Temperaturen bleiben mild.

Dienstags werden es in Bonn voraussichtlich sieben Grad, die milden Temperaturen halten sich über die Woche. Am Mittwoch und Freitag sind bis zu elf Grad vorhergesagt. Es bleibt bis Donnerstag windig und über die gesamte Woche regnerisch. In den Nächten fallen die Temperaturen, jedoch nicht unter vier Grad.

In NRW lässt der böige Wind bis nachmittags nach, auf der Nacht zu Dienstag kann es allerdings zu Niederschlag kommen und über 700 Meter zu Schneefall. Die feuchte und milde Meeresluft bestimmt das Klima, es wird in großen Teilen NRWs regnerisch bleiben. Ebenso konstant sind die milden Temperaturen.