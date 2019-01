Ungewöhnlich früh

Bonn. In der Bonner Altstadt sind die ersten Kirschblüten zu sehen. Die als Japanische Blütenkirsche bezeichnete Art erblüht normalerweise erst im Frühjahr. Die milden Temperaturen Ende Dezember könnten die Pflanzen irritiert haben.

Wer in diesen Tagen auf der Maxstraße in der Bonner Altstadt unterwegs ist, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Und die kommt in rosa daher. In der Altstadt sind nämlich bereits die ersten Kirschblüten zu sehen. "Das ist für diese Jahreszeit sehr ungewöhnlich", sagt Markus Radscheit, Technischer Leiter der Botanischen Gärten der Universität Bonn, auf GA-Anfrage. "Eigentlich erblüht die auch als Japanische Blütenkirsche bekannte Art Prunus serrulata erst im Frühjahr." Dann begeistert sie in der Altstadt jedes Jahr nicht nur die Bonner, sondern Menschen aus der ganzen Welt.

Warum sich einige Kirschblüten in diesem Jahr bereits Anfang Januar öffnen, könne Radscheit nicht mit Gewissheit sagen. Allerdings gebe es Faktoren, die ein solches Phänomen ausgelöst haben könnten. Gerade in den Tagen vor Silvester sei es sehr mild gewesen. "Die Pflanzen könnten angenommen haben, dass der Frühling vor der Tür steht", erklärt Radscheit. "Falls die betroffenen Bäume in der Nähe einer Straßenlaterne gestanden haben, wurde ihnen außerdem vorgegaukelt, dass die Tage länger sind." Auf diese Weise könnten die Pflanzen irritiert worden sein.

Eine akute Gefahr für die noch jungen Kirchblüten bestehe laut Radscheit aber zunächst nicht: "Die werden jetzt ganz normal zwei bis drei Wochen blühen und dann vom Baum fallen." Ob die frühe Blühphase im Januar Auswirkungen auf die eigentliche Blüte im Frühjahr haben wird, vermag Radscheit hingegen nicht zu sagen. Um das zu bestimmen, müsse man nun den Frühling abwarten.