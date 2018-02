Frühlingszeichen im Winter

Foto: Nami

Nami aus Japan studiert in Düsseldorf und ist mit ihrem Freund nach Bonn gefahren, um sich in Ruhe die Kirschblüten in der Altstadt anzugucken. Neben dem schönen Foto schickte sie auch diesen Text: "I'm Korean and my friend is Japanese. We are studying in Düsseldorf and wanted to do something very spring-alike. We went to the Heerstraße, before it gets busier during the festival. It was nice to look around with not so much crowd :)"