Hundebisse in Beuel

17.01.2017 Beuel. Nach dem Angriff eines schwarzen Schäferhundes auf eine 27-Jährige am Bröltahlbahnweg sind laut Polizei erste Hinweise auf den Halter eingegangen.

Um die 27-Jährige, die am Donnerstagabend in Beuel von einem Schäferhund attackiert wurde, kümmert sich mittlerweile die Opferschutzbeauftragte der Polizei. Deren Aufgabe ist nach Angaben von Sprecherin Ruth Braun die Beratung und Betreuung nach einer Straftat. Ansonsten läuft die Suche nach dem Halter des bissigen schwarzen Hundes weiter. Er ist etwa 1,75 Meter groß und hat kurze blonde Haar. Erste Hinweise sind laut Braun bereits eingegangen.

Wie berichtet, wurde die junge Frau von dem nicht angeleinten Tier gegen 23.45 Uhr am Bröltalbahnweg angegriffen. Es biss ihr in Nase, Wange, Oberkörper und Handgelenk. Der Halter griff allerdings nicht ein und verschwand über den Radweg in Richtung Mirecourtstraße, ohne der Frau zu helfen. Nach einer dreieinhalbstündigen Operation hat die 27-Jährige weiterhin große Schmerzen. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise unter der Rufnummer 0228/15-0. (Richard Bongartz)