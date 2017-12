Erste Adventskerze im Münster entzündet

Bonn. Mit dem Entzünden der ersten Adventskerze im Kreuzgang des Bonner Münsters wurde am Samstagnachmittag auch die Stadtkrippe eröffnet.

Von Tabea Herrmann, 02.12.2017

Während der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz einem Bienenstock ähnlich brummte, war die Stimmung im Kreuzgang des Münsters am Samstagabend ruhiger. Einige Besucher hatten sich auf Einladung der beiden christlichen Kirchen versammelt, um die erste Kerze des Adventskranzes zu entzünden und die Stadtkrippe zu eröffnen. Zur musikalischen Begleitung spielten Posaunenchöre aus der Region.

Stadtdechant Msgr. Wilfried Schumacher und Superintendent Eckart Wüster luden die Besucher dazu ein, den Advent und das Kirchenjahr bewusst zu beginnen. Eine erste Möglichkeit bot die ökumenische Eröffnung des Adventes.

Zusammen zündeten die beiden Geistlichen die Adventskerze an und reichten ihr Licht weiter an die Besucher, die damit ihre Teelichter entzünden konnten. Im Anschluss wurde eine große Kerze zur Stadtkrippe getragen. Diese steht in diesem Jahr aufgrund der Sanierung des Münsters im Kapitelsaal.

Prägendes Thema der Stadtkrippe, die bis zum 7. Januar aufgebaut bleibt, ist: "Gott: "Weihnachten, das gönn ich dir"". Jeweils an den Adventssonntagen beschäftigt sich die Stadtkrippe in verschiedenen Szenen der Stadtgesellschaft mit den Aspekten des Themas Gönnen. Der erste Advent beginnt dabei mit dem ersten Schritt hin zum Gönnen: die Wachsamkeit und Achtsamkeit.

In drei kleinen Szenen kann der Besucher Achtsamkeit in der Krippe entdecken. An den weiteren Adventssonntagen wird es um die Fragen gehen "Was ich anderen gönne?" und "Was ich mir gönne?". Da der vierte Advent mit Heiligabend zusammenfällt, wird es dieses Jahr keine eigenen Szene geben. Dafür wird ab dem 25. Dezember die Weihnachtsszene zu sehen sein.

Die Szenen der Stadtkrippe sind eingebettet in die Bonner Kulisse. Der genaue Beobachter wird kein Stück der Stadt vermissen - die Universität, der Post Tower, das Stadthaus, die SWB, natürlich Beethoven aber auch die Baustelle am Münster haben ihren Weg in die Krippe gefunden. Und wer in der ersten Szene genau hinschaut, der findet bereits erste Karnevalisten.

Der Kapitelsaal ist wochentags von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 13 Uhr bis 16 Uhr.