Venusberg. Der Betriebskindergarten der Universitätsklinik auf dem Venusberg wurde zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen das Ziel von unbekannten Tätern. 160 Kinder mussten am Montag wieder nach Hause geschickt werden.

Schon wieder ist in den Betriebskindergarten der Universitätsklinik eingebrochen worden – zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Erst in der Nacht zu Freitag waren Unbekannte eingestiegen, indem sie eine Notausgangstür aufhebelten. In den Räumen fanden sie 1500 Euro, ließen aber einige Laptops zurück. Am Montagmorgen zu Betriebsbeginn fiel dann auf, dass über das Wochenende erneut ein Einbruch stattgefunden hatte. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts, sagte ein Sprecher der Behörde.

Allerdings mussten die 160 Kinder, die in der Kita normalerweise betreut werden, wieder nach Hause geschickt werden. „Denn die Täter haben das Sicherheitsglas einer Tür eingeschlagen, und die Splitter lagen überall herum“, erklärte Uniklinik-Sprecherin Magdalena Nitz. An diesem Dienstag sollen sie die Einrichtung wieder besuchen können. Nitz kündigte an, dass der Wachdienst verstärkt werde, damit sich die Einbrüche nicht wiederholten. Insgesamt ist es schon die dritte Tat, die erste fand im vorigen Jahr statt. Bei allen drei Einbrüchen seien die Täter über jeweils andere Wege ins Gebäude gelangt. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist völlig unklar.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter 0228/1 50.