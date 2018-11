Gebäude geräumt

Bonn. Das Bonner Stadthaus musste am Mittwochvormittag erneut geräumt werden. Gegen 11 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Erst Ende Oktober kam es dort zu einem Feueralarm.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2018

Bei Wartungsarbeiten ist am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Fehlalarm im Stadthaus in Bonn ausgelöst worden. Wie die Stadt mitteilte, verließen die Mitarbeiter daraufhin geordnet und zügig das Gebäude. Die Feuerwehr rückte an und kontrollierte das Stadthaus, konnte aber schnell feststellen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Sie gaben das Gebäude wieder frei.

Erst Ende Oktober wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, nachdem eine Kehrmaschine auf Parkdeck 1 offenbar so viel Staub aufgewirbelt hatte, dass ein Rauchmelder anschlug.