Tannenbusch. Am Donnerstag kam es erneut zu einer groß angelegten Razzia in Bonn und der Region. Die Polizei ermittelte wegen Drogenhandels und nahm Personen fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2019

Nach Informationen des General-Anzeigers gab es am Donnerstagmorgen eine Großrazzia im Bonner Stadtgebiet und in Meckenheim wegen Drogenhandels. Im Fokus der Razzia sollen unter anderem in Bonn-Tannenbusch der Chemnitzer Weg, die Stolpstraße und die Riesengebirgsstraße liegen.

Es wurden sechs Personen festgenommen. Dies bestätigte die Polizei vor Ort, die auch schon in den vergangenen Tagen, teilweise verdeckt, im Einsatz war. In Kessenich wurde unter anderem eine mit Drogen gefüllte Sporttasche sicher gestellt. Auch in Meckenheim kam es zu Durchsuchungen.

Wie ein Anwohner berichtet, seien die Wohnblöcke rund um den Chemnitzer Weg "ein richtiger Drogenumschlagsplatz". In den Innenhöfen vergehe kein Tag, an dem nicht gedealt werde. "Die Junkies kommen aus der ganzen Stadt hierhin. Es gibt immer wieder Schlägereien, man bedroht sich mit Messern."

Erneute Großrazzia in Bonn und der Region Am Donnerstag kommt es erneut zu einer groß angelegten Razzia in Bonn und der Region. Foto: Nicolas Ottersbach

Sowohl Spürhunde, als auch die Hundertschaft sind noch im Einsatz.

Weitere Informationen folgen...