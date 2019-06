Kollision in Bonn

Am Dienstag kam es zu einem Unfall mit einem Fahrrad in der Bornheimer Straße.

Am Dienstag kam es zu einem Unfall mit einem Fahrrad in der Bornheimer Straße.

Am Dienstag kam es zu einem Unfall mit einem Fahrrad in der Bornheimer Straße.

Bonn. Am Dienstagnachmittag kam es in der Bornheimer Straße in Bonn erneut zu einem Fahrradunfall. Dabei verletzte sich ein Radfahrer, als er mit einem Auto kollidierte. Anfang Juni hatte es in der Nähe einen tödlichen Unfall gegeben.

Von Matthias Kehrein und Felix Schröder, 18.06.2019

In Bonn hat es erneut einen Unfall mit einem Radfahrer in der Bornheimer Straße gegeben. Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es auf Höhe der Bornheimer Straße 129 - nahe der Tiefgaragenauffahrt des Fitnessstudios "McFIT" - zu dem Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Auto.

Nach ersten Informationen des GA fuhr die Autofahrerin mit ihrem weißen Fahrzeug der Marke Fiat aus der Tiefgarage heraus. Währenddessen kreuzte ein Radfahrer ihren Weg, sodass sich beide übersahen und es zu einer Kollision kam. Dabei wurde die Windschutzscheibe des Wagens erheblich beschädigt, der Radfahrer verletzte sich dabei nur leicht.

Anfang Juni verstarb eine 25 Jahre alte Radfahrerin nur einige Meter entfernt, als sie an der Kreuzung Bornheimer Straße/Heinrich-Böll-Ring von einem Lastwagen erfasst wurde.