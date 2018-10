BONN. Am Montagnachmittag wurde auf Höhe der Straße Rosental in Bonn-Castell Munition im Flussbett des Rheins gefunden. Der Kampfmittelräumdienst ist informiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2018

Nahezu täglich taucht derzeit aufgrund des Niedrigwassers des Rheins Munition auf, die sonst in den Tiefen des Flusses liegt. So auch am Montagnachmittag. Wie die Stadt Bonn mitteilt, wurde linksrheinisch in Höhe der Straße Rosental Munition gefunden. Der Ordnungsdienst der Stadt ist bereits vor Ort, der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf ist unterwegs zur Einsatzstelle.

Die Stadt bittet alle Spaziergänger, unbedingt die unbefestigten, trockenen Ränder des Flussbettes zu meiden, weil zwischen den Steinen weitere Munition liegen könnte.