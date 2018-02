Bonn. In Bonn ist erneut ein Supermarkt überfallen worden. Ein maskierter Mann bedrohte die Angestellten mit einer Waffe. Die Polizei ermittelt und prüft mögliche Zusammenhänge zu den Überfällen vergangene Woche.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2018

Nach dem Raubüberfall auf einen Supermarkt am vergangenen Dienstag ist am Samstagabend erneut ein Lebensmittelgeschäft in Bonn überfallen worden. Ein maskierter Mann bedrohte zwei Angestellte des Supermarktes an der Straße "Im Mühlenbach" in Lengsdorf mit einer Schusswaffe und konnte anschließend mit Bargeld fliehen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der noch unbekannte Täter gegen 21.20 Uhr in das Geschäft und forderte mit einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Angestellten der Drohung nachkamen, flüchtete der Mann über die Frechengasse in Richtung Provinzialstraße.

Die Polizei leitete direkt eine Fahndung ein, konnte den Täter bislang aber nicht schnappen. Der Verdächtige soll etwa 26 bis 28 Jahre alt und rund 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Er hat Zeugenangaben zufolge eine dünne Statur und hellblaue Augen. Der Mann trug eine schwarze Hartschalenmaske vor dem Gesicht und war mit einem schwarzem Kapuzenpullover mit weißen Schnüren, einer schwarzen Trainingshose mit weißen Streifen sowie blauen Nike-Schuhen bekleidet. Er sprach der Polizei zufolge "einfaches deutsch".

Zeugen haben zudem eine weitere dunkel gekleidete Person beobachtet, die zusammen mit dem Tatverdächtigen geflüchtet sein soll.

Bereits Anfang vergangener Woche waren in Bonn und Oberdollendorf zwei Supermärkte überfallen worden. Ob es Zusammenhänge mit dem Überfall am Wochenende gibt, werde noch ermittelt. "Wir prüfen grundsätzlich Tatzusammenhänge", teilte Polizeisprecher Simon Rott auf GA-Anfrage mit. "Zur Zeit sind aber noch keine erkennbar." Auch Zusammenhänge zwischen den Fällen in Bonn und in Niederdollendorf würden weiter überprüft.

Die Polizei hatte nach den Überfällen in der vergangenen Woche drei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer sitzen weiterhin in Haft, so Rott am Montagvormittag. Die Ermittlungen gegen die Verdächtigen und zu den Überfällen dauern weiter an.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Überfall in Lengsdorf übernommen und hofft auf weitere Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.