Polizei suchte mit einem Hubschrauber

Bonn. In der Alfred-Bucherer-Straße sprengten Räuber in der Nacht einen Geldautomaten. Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht nach einem silbernen Kombi.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.10.2017

Zwei maskierte Personen sprengten in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in einer Servicestelle auf der Alfred-Bucherer-Straße. Gegen 3:30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie zwei maskierte Personen zu Fuß in Richtung Brahmsstraße flüchteten. Dort sind sie dann vermutlich in einen silbernen Kombi gestiegen und davongerast.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug. Vermutlich hat es ein Kennzeichen mit der Bonner Ortsmarke BN. Die Fahndung in der Nacht blieb ohne Erfolg. Dabei setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter eine Geldkassette gestohlen. Wie viel Geld darin enthalten war, ist der Polizei noch nicht bekannt.

Zeugen, die in der Nacht zum Freitag zwischen 1 und 4 Uhr am Morgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0228 150 zu wenden.

Der Automat in der Postbankfiliale war nicht zum ersten Mal Ziel einer Sprenung. Im Juni 2016 sprengten Täter den Automaten auf. Damals waren Anwohner gegen 4.05 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Die Täter flohen ebenfalls in einem PKW. Im März 2016 blieb es bei einem Versuch.